Зеленський ввів санкції проти чотирьох осіб: названо прізвища

Санкції передбачають блокування активів і фактичне зупинення економічної діяльності в Україні.

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Зеленський ввів санкції проти чотирьох осіб / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОПУ

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Проти кого ввели санкції

На який термін ввели обмеження

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 квітня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Як зазначається в повідомленні на сайті глави держави, йдеться про відповідний указ президента №231/2025.

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Указ, який набирає чинності з дня його опублікування, стосується рішення РНБО від 12 квітня, яким санкції застосовуються до кількох фізичних осіб.

У відповідному переліку четверо осіб. Зокрема, це Сергій Арбузов, колишній перший віцепрем'єр-міністр і колишній голова Національного банку України.

Також ідеться про Андрія Клюєва, колишнього главу Адміністрації президента України та колишнього секретаря РНБО.

Крім того, у цьому переліку український підприємець, власник мережі електроніки "Ельдорадо" Віктор Поліщук і колишня власниця IBOX bank Альона Шевцова.

У переліку санкцій, зокрема позбавлення державних нагород України, блокування активів і запобігання виведенню капіталів за межі України. Термін застосування санкцій - безстроково і на 10 років.

До речі, ЄС і США запровадили санкції проти Андрія Клюєва ще 2015 року, однак Україна це зробила майже через 10 років.

Санкції проти Росії - новини за темою

Нагадаємо, нещодавно до санкційного списку потрапили російський пропагандист Олександр Сладков, військкор Данило Безсонов, продюсер Юрій Бардаш, політолог Вадим Карасьов.

Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що не виключає послаблення санкцій проти Росії в обмін на згоду на припинення вогню в Чорному морі. Можлива і протилежна ситуація - обмеження можуть бути посилені.

Пізніше Главред писав, що адміністрація США готується до більш жорсткого тиску на Росію через її затягування переговорів щодо припинення вогню, а Дональд Трамп висловлює розчарування поведінкою Володимира Путіна.

Раніше представник Європейської комісії повідомив, що виведення російських військ з України буде однією з головних умов для скасування або зміни санкцій ЄС проти країни-агресора.

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