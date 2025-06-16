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"Болючий момент": що готує Польща для України під час президенства Навроцького

Юрій Берендій
16 червня 2025, 16:22
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Новий політичний баланс у Польщі після виборів президента створює складне тло для майбутніх українсько-польських відносин, зазначив аналітик.
'Болючий момент': що готує Польща для України під час президенства Навроцького
Що готує Польща для України після перемоги Навроцього на виборах / Колаж Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Про що сказав Горбач:

  • Уряд Туска буде працювати з новообраним президентом Навроцьким щонайменше ще 2 роки
  • Навроцький в рамках передвиборчої кампанії робив чимало антиукраїнських заяв
  • Претензії з боку Польщі до України нікуди не зникнуть

Політична ситуація в Польщі входить у фазу співіснування уряду Дональда Туска з президентом-націоналістом Каролем Навроцьким, і це неминуче вплине на відносини з Україною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, уряд Туска втримався, що свідчить про збереження стабільності в правлячій коаліції та малоймовірність проведення дострокових парламентських виборів. У найближчі кілька років, щонайменше два, Польща функціонуватиме у форматі співіснування уряду Туска з президентом, який представляє опозиційну партію "Право і справедливість" (PiS).

відео дня

Горбач зауважив, що подібна ситуація вже мала місце, коли президентом був Анджей Дуда — політик із більшою репутацією, ніж імовірно матиме новообраний Навроцький. Той приступить до виконання обов’язків орієнтовно за місяць-півтора. Спочатку він, імовірно, намагатиметься активніше проявити себе й посилити свій вплив, утім слід пам’ятати, що президент Польщі має обмежені повноваження, навіть менші, ніж у президента Румунії, оскільки Польща є парламентською республікою.

"Щодо України - це найбільш болючий момент як для нас, так і для нового президента Навроцького. Під час виборчої кампанії він робив багато заяв, з якими йому доведеться мати справу протягом наступних років. Адже традиційно вважалося, що саме президент Польщі відповідає за український напрямок зовнішньої політики - до речі, за добровільною згодою уряду. Але тепер уряд Туска може самостійно брати велику ініціативу в двосторонніх відносинах з Україною", - вказує він.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Горбача Главреду про те, чого чекати Україні від західних партнерів:

Аналітик зауважив, що така ситуація є цілком логічною, оскільки в умовах війни та загрози на східних рубежах українсько-польські відносини стали надзвичайно важливими для Польщі. Тож уряд не може перекласти всю відповідальність за цей напрям лише на президента чи Інститут національної пам’яті.

Водночас існує ще один аспект, адже у спробах перехопити політичну ініціативу і уряд Туска, і вся правляча коаліція, включно з представниками аграрної партії, фактично наблизилися не стільки до позицій самого Навроцького, скільки до риторики праворадикальної "Конфедерації" та її кандидата Менцена, який посів третє місце на президентських виборах.

"І поступово порядок денний, пов'язаний з Волинською трагедією (яку поляки називають Волинською різаниною або навіть геноцидом), став активно поширюватися в польському суспільстві - за пасивної участі ліберально-демократичних сил цей наратив став домінуючим в громадській думці", - сказав експерт.

Горбач звернув увагу, що навіть ліво-ліберальні сили намагаються конкурувати за голоси націоналістично налаштованого електорату. І хоч про справжню ліву опозицію не йдеться, риторика "Громадянської платформи" Туска поступово зсувається в бік націонал-консерватизму. Це чітко засвідчило останнє голосування в Сеймі, де переважна більшість партій підтримала відповідні рішення.

"Отже, претензії до України щодо історичної та гуманітарної політики нікуди не зникнуть. Вони залишатимуться в Польщі. Нам доведеться з цим жити, враховувати ці обставини і шукати способи протидії. Водночас все інше - геополітика, економіка, безпека, підтримка позиції України в Європейському Союзі - залишатиметься в інтересах Польщі. І, на мою думку, ці інтереси вона дотримуватиметься як на рівні уряду, так і на рівні президента", - резюмував він.

Політика Польщі щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, новий президент Польщі Кароль Навроцький подякував Володимиру Зеленському за привітання з перемогою на виборах та висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між Україною та Польщею.

Водночас польський Сейм ухвалив рішення про встановлення 11 липня як Дня пам’яті жертв так званого "геноциду, вчиненого ОУН і УПА" на східних землях Другої Польської Республіки. Українське МЗС розкритикувало цей крок, заявивши, що він суперечить принципам добросусідства та не сприяє взаємному порозумінню і примиренню, до яких обидві сторони прагнуть уже багато років.

Нагадаємо, 2 червня Державна виборча комісія Польщі оголосила офіційні результати голосування — новим президентом став Кароль Навроцький, кандидат від партії "Право і справедливість", відомий своїми антиукраїнськими заявами.

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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Польща Володимир Горбач Кароль Навроцький
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