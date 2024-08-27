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Столтенберг терміново скликає засідання Ради Україна - НАТО через ситуацію на фронті

Юлія Закрепа
27 серпня 2024, 19:21
598
Засідання Ради скликають на прохання України, а сама зустріч запланована на 28 серпня.
Столтенберг терміново скликає засідання Ради Україна - НАТО через ситуацію на фронті
У НАТО занепокоєні ситуацією на фронті / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", УНІАН

Прес-секретар Альянсу Фара Дахлаллах повідомила, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО.

Відомо, що засідання Ради скликають на прохання України. Зустріч запланована на 28 серпня та відбудеться на рівні послів країн-членів НАТО, де очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров, через відеозв'язок, проінформує союзників про поточну ситуацію на полі бою та нагальні потреби української армії, передає видання The Guardian.

За словами Дахлаллах, це засідання відбудеться на тлі нещодавніх інтенсивних ударів Росії по українському цивільному населенню та інфраструктурі.

відео дня

"Союзники по НАТО надали значну підтримку протиповітряній обороні України, і вони віддані подальшому зміцненню оборони України", - зазначив прес-секретар.

Хто такий Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО.

У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

Військова допомога НАТО Україні

Нагадаємо, що країна НАТО анонсувала новий пакет допомоги Україні. Міністерство національної оборони Литви оголосило про серйозну допомогу. Пакет включатиме бойову техніку, системи протидії безпілотникам, транспортні і логістичні ресурси, а також деяке дійсно необхідне озброєння.

Одна з країн НАТО планує спільно з Україною виготовляти ракети "Нептун". Румунія, за прикладом інших європейських країн, планує розвивати озброєння у співпраці з Україною, зокрема, зосередившись на протикорабельних ракетах R-360 "Нептун". Румунія прагне мати союзника для контролю над водами Чорного моря зі своєї території.

У Німеччині видали заяву про відправлення своїх солдатів в Україну. Чинний прем’єр-міністр федеральної землі Тюрінгія Бодо Рамелов заявив, що Німеччині варто надіслати своїх солдатів під миротворчим мандатом ООН. Його необхідно створити після припинення активних бойових дій.

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