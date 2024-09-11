Вовка можуть знайти лише одиниці: цікава головоломка на уважність

Главред пропонує ще раз перевірити уважність і пройти експрес-тест на уважність та зосередженість. За даними досліджень, подібні тести є корисними для мозку, адже стимулюють його частини, які відповідають за концентрацію та пам'ять.
Окрім цього, це також корисно для психічного здоров'я, концентрації та уваги як у молодих, так і у людей похилого віку.
На малюнку зображено п'ятдесят п'ять зображень вовка, однак лише одне з-поміж них істотно відрізняється від інших. Потрібно за 5 секунд відшукати чужинця в цій зграї.
Вітаємо тих, хто легко впорався з цим завданням за 5 секунд. А тим, у кого не вдалось так швидко знайти відмінність, не варто перейматися — потрібно якомога частіше виконувати такі завдання, щоб покращити свою увагу.
Підказка, який вовк відрізняється - на малюнку.
Главред також розповів про складне запитання, яке на співбесіді в Гарвардському університеті поставило людей у глухий кут: зазначається, що 90% людей відповідають на нього неправильно.
Окрім цього, Главред розповідає, що про оптичну ілюзію-лише люди з "орлиним зором" знайдуть м’ячик за 8 секунд. Непросто буде помітити, де саме захований м’яч для гольфу, ще й зробити це за таку невелику кількість часу.
Інші цікаві головоломки:
- Дуже складна головоломка: потрібно знайти 5 відмінностей за дві хвилини
- Головоломка для тих, у кого зір орла: треба знайти за 6 секунд лева
- Головоломка, яку розгадають лише генії: треба знайти шкарпетку за 7 секунд
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