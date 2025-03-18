Мавпи роблять це правильніше за людей: названо "найкращий спосіб" очищення бананів

Бананова шкірка - гарне джерело харчових волокон, антиоксидантів, вітамінів і мінералів.

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Названо "найкращий спосіб" очищення бананів / Колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Як правильно чистити банани

Мавпи чистять банани таким чином уже багато років

Банани - найпопулярніші фрукти у світі. Але хто знав, що існує правильний і неправильний способи очищення банана? Швидше за все, багато хто з вас роками чистив банани неправильно. Про це пише Еxpress.

Це може здатися банальним, але іноді саме ті дрібниці, які ми дізнаємося щодня, мають значення. І хоча очищення банана від шкірки - це не те, про що людина регулярно замислюється, знати це, звісно, корисно, запевняють у виданні.

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"Бананова шкірка - гарне джерело харчових волокон, антиоксидантів, вітамінів і мінералів", - каже директор з охорони здоров'я Healthydietnow.

Шкірка банана містить такі поживні речовини, як калій, магній, вітамін B6, вітамін C і різні корисні рослинні сполуки. Тож, насправді, жодна частина банана не пропадає даремно!

Хочете вірте, хочете ні, але правильний спосіб очищення банана - з протилежного кінця. Того кінця, який більшість людей вважає "основою" або "дном" банана.

Виявляється, мавпи чистять банани таким чином уже багато років. Незважаючи на свій інтелект, ми, люди, схильні думати, що робимо все правильно, - але правда в тому, що мавпи завжди чистили банани правильно.

Вони роблять невеликий надріз, стискаючи "дно" плода, а потім очищають його по частинах.

Спочатку це може здатися трохи дивним, але всупереч поширеній думці, це найефективніший спосіб очистити фрукт.

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Які є види бананів? У багатьох країнах банани є одним з основних джерел харчування. Їстівні сорти бананів умовно поділяються на дві основні групи: десертні, що вживаються головним чином у сирому або сушеному вигляді, і плантайни (або платано), які перед вживанням потребують термічної обробки. М'якоть десертних сортів дуже солодка на смак, містить велику кількість вуглеводів, вітаміну C і деякі потрібні для організму мінеральні речовини, такі як фосфор, залізо, калій, кальцій і магній.

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