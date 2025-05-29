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Незвичайний ребус: знайдіть 5 відмінностей у картинках зі сплячою дитиною за 25 с

Віталій Кірсанов
29 травня 2025, 05:50
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Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

У сьогоднішньому завданні "Знайдіть відмінності" тільки найуважніші очі зможуть знайти п'ять відмінностей між картинками зі сплячою дитиною за 25 секунд. А ви зможете? Перевірте свої навички спостереження просто зараз!

У цьому завданні "Знайдіть відмінності" представлені дві однакові картинки сплячої дитини. Хоча на перший погляд ці два зображення здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є п'ять відмінностей.

відео дня

Ваше завдання: знайти п'ять відмінностей за 25 секунд.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що ті, хто регулярно практикується у розв'язанні головоломок "Знайдіть відмінності", володіють кращою концентрацією, інтелектом і зосередженістю.

Вам вдалося знайти всі 5 відмінностей?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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