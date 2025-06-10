Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності в картинках дівчини за кермом авто за 23 сек

Віталій Кірсанов
10 червня 2025, 05:50
39
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

У сьогоднішньому завданні "Знайди відмінності" представлені дві однакові фотографії дівчини за кермом джипа. Хоча на перший погляд ці два зображення здаються ідентичними, але це не так. Між двома картинками є три відмінності.

Чи зможете ви знайти відмінності між двома картинками за 23 секунди?

відео дня

Перевірте свої навички спостереження просто зараз!

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що практика розв'язання головоломок "Знайди відмінності" підвищує концентрацію, інтелект і зосередженість.

Ті, хто може швидко помітити відмінності між двома зображеннями, мають гострий розум, відмінну спостережливість і високий IQ.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вдарила по житлових будинках і пологовому будинку в Одесі: є жертва та постраждалі

РФ вдарила по житлових будинках і пологовому будинку в Одесі: є жертва та постраждалі

06:49Війна
Київ у вогні: табун "Шахедів" атакує столицю, лунають потужні вибухи

Київ у вогні: табун "Шахедів" атакує столицю, лунають потужні вибухи

03:52Україна
Німецька розвідка попереджає: Росія не вірить у 5 статтю НАТО і хоче це перевірити

Німецька розвідка попереджає: Росія не вірить у 5 статтю НАТО і хоче це перевірити

01:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
Скільки днів потрібно святкувати Зелені свята: священник відповів

Скільки днів потрібно святкувати Зелені свята: священник відповів

Не українською й не російською: якою мовою говорили в часи Київської Русі

Не українською й не російською: якою мовою говорили в часи Київської Русі

Грозові дощі накриють кілька областей: де будуть сильні опади

Грозові дощі накриють кілька областей: де будуть сильні опади

Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 9 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Я неймовірно пишаюся": Мурат Налчаджиоглу показав доньку, яку важко впізнати

"Я неймовірно пишаюся": Мурат Налчаджиоглу показав доньку, яку важко впізнати

Останні новини

07:10

Де заховане слово "нектар": тільки "геній головоломок" знайде його за 11 секунд

06:49

РФ вдарила по житлових будинках і пологовому будинку в Одесі: є жертва та постраждаліФото

06:10

Таємна операція століття: як українські олігархи захопили владу у МосквіВідео

06:10

РФ обрала нову тактику масованих ударів по УкраїніПогляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності в картинках дівчини за кермом авто за 23 сек

Здатність Росії "воювати вічно" обмежується 2025-2026 роками – економіст НовакЗдатність Росії «воювати вічно» обмежується 2025-2026 роками – економіст Новак
05:30

В Україні різко знизиться температура повітря: синоптики дали дощовий прогноз

05:02

Гороскоп на завтра 11 червня: Тельцям - приємна несподіванка, Рибам - щастя

04:35

Що таке "джиґуха": лише одиниці знають правильну відповідьВідео

04:03

Не залишиться і сліду: найкращий спосіб, як відчистити джинси від жувальної гумки

Реклама
03:52

Київ у вогні: табун "Шахедів" атакує столицю, лунають потужні вибухи

03:32

Чи може РФ вдарити по Берліну і Британії: полковник пояснив погрози Кремля

03:05

Як позбутись білокрилки на капусті без хімії та за лічені секунди: дієвий метод

02:30

"Серйозний удар": Золотарьов оцінив наслідки сварки з Маском для Трампа

01:56

Німецька розвідка попереджає: Росія не вірить у 5 статтю НАТО і хоче це перевірити

01:30

Оскароносна Біллі Айліш перестала приховувати нового бойфренда

00:51

Загострення на Дніпропетровщині: військовий розповів про реальний стан на фронті

00:45

"Громадяни вимагають": у Путіна видали нові страшилки про удари "Орєшніком"

00:41

Зірка "Жіночого Кварталу" натякнула на заручини - подробиці

09 червня, понеділок
23:58

Як залишитися "невидимим" для поліції: патрульний пояснив, що саме видає водія

23:39

"Це жахливо": у трирічної доньки Романа Сасанчина проблеми зі здоров'ям

Реклама
23:04

Ще одна червона лінія: Росія натякає на розміщення ракет середньої дальності

23:02

В Україні воює лише 20% армії: в 3 ОШБр відповіли на скандальні заяви в Раді

22:56

Період труднощів і тривог: яким буде цей тиждень за прогнозом астролога

22:32

Чому син Наталки Денисенко майже рік не чистить зуби - деталі

22:04

Українські та російські артисти їдуть на фестиваль грати "музику без кордонів" - хто виступить

22:03

Замінив свисток на автомат: у бою з росіянами загинув київський арбітр

21:47

"Аполлон": Максим Галкін підкорив шанувальників своїм виглядом на відпочинку

21:23

"Вони хочуть отримати хоч щось": де найскладніша ситуація на фронтіВідео

21:22

"Відбуваються дуже цікаві події": що відомо про удари новою українською балістикоюВідео

21:09

"Що з ним відбувається": відома українська співачка заговорила про позицію Потапа

21:08

Як цвіркуни видають звуки: розкрита неочікувана правда

20:51

Росію можна примусити до справедливого миру - розкрито реальний сценарійВідео

20:48

Послуги без зайвої бюрократії: як новий механізм допоможе ВПО та людям з інвалідністю

20:23

Буряк виросте великим та соковитим: чим підживити овоч в червні без хімії

19:53

Названо зброю РФ, яка небезпечніша за "Кинджали" та "Калібри": про що йдеться

19:46

В Україну йде похолодання: де литимуть грозові дощі

19:26

Чому синьо-жовтий прапор - руський: історик зробив несподіване відкриттяВідео

19:13

Що не можна робити, щоб уберегти себе від "чорної смуги": прикмети 10 червня

19:10

Чорна смуга закінчується: кому зі знаків зодіаку тиждень готує грандіозні зміни

19:10

Вплив республіканців під загрозою: чим небезпечні для Трампа протести в СШАПогляд

Реклама
19:06

Запах секонд-хенду зникне миттєво: копійчаний лайфхак із простим розчиномВідео

19:02

Росія під час "удару помсти" скине на нас танки "Армата"!Погляд

18:42

Втрата МіГ-31К стала болючою для РФ - в Defense Express вказали на важливий нюанс

18:36

"Барбі" Ірина Білик зухвало підколола хейтерів: "Втомлена і негарна"

18:05

Їх чуємо щодня: оприлюднено перелік слів, яких немає в українській мові

18:03

Фентезі з українським характером: на Fancon 2025 презентували майбутній роман всесвіту "Хроніки Сили" — "Хорт. Перший характерник"

17:50

Загроза оточення Сум: тривожний прогноз британського генерала про наступ РФ

17:47

Чи змогли росіяни вийти на кордон Дніпропетровщини - в ЗСУ зробили заяву

17:46

Помилку роблять майже усі: як правильно смажити яйця на сковорідці

17:37

"У нього побочка": що відбувається з хворим путіністом Кіркоровим

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонНастя КаменськихАлла ПугачоваВіталій КозловськийПотапМаксим ГалкінСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти