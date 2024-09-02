Замикання забере не одне життя: як перевірити справність проводки в домі

Несправна проводка може спричинити страшну трагедію.

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Несправна проводка може викликати замикання / Колаж: Главред, ілюстрація REUTERS, Уніан

Ледве не кожного місяця в містах України займаються пожежі саме через несправну проводку. Однак уникнути трагедії можна дуже просто, треба лише час від часу перевіряти її справність.

Чому горить проводка?

Як відомо, кожна проводка розрахована на певне навантаження. Однак, якщо будинок старий і йому більше 30 років, то електрична потужність мережі, яка в ньому проведена, обмежена. Вона розрахована лише на декілька лампочок, телевізор, холодильник та праску.

Як результат, якщо дати додаткову нагрузку і приєднати кондиціонер, фен чи електричний чайник, то може виникнути коротке замикання та пожежа, адже електропроводка нагріється, ізоляція почне плавитися.

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Однак проблеми з електропроводкою можуть виникати і в нових будинках також. Зараз вважається модним переносити проводку у незвичні місця. Однак, на жаль, коли майстри виконують бажання клієнта, вони не завжди керуються правилами пожежної безпеки.

Як часто треба перевіряти проводку?

Кожні два-три роки необхідно перевіряти проводку. Не варто думати, що така послуга коштує космічних цін, насправді це недорого, однак завдяки цьому можна врятувати життя.

Як часто треба міняти проводку?

Кожні 20 – 30 років необхідно міняти електропроводку. Якщо на такий крок ви йти поки що не готові, як альтернативу, можна хоча б замінити старі вимикачі у щитку на сучасні автомати. Вони автоматично вимикають електрику і є більш чутливими до витоку струму та коротких замикань.

Коли треба викликати електрика?

Електрика варто викликати у випадку, якщо:

Побачили тріщину у розетці;

Постійно блимає лампочка;

Надто сильно нагрівається проводка.

Як поводитися під час пожежі у приміщенні? Якщо пожежа застала вас у приміщенні, то, згідно із порадами ДСНС України, потрібно діяти наступним чином: зорієнтуватися щодо наявної небезпеки і напрямку її знаходження; якщо ви прокинулися від шуму пожежі й запаху диму, не можна сідати у ліжку – одразу скотіться з нього на підлогу;

повзіть по підлозі до дверей, але не відчиняйте їх одразу, щоб пожежа не посилилася від великого притоку повітря ззовні;

перед тим, як відчиняти двері, доторкніться до них тильною стороною долоні: якщо вони гарячі, то відчиняти їх не можна, адже дим і полум’я не дадуть вам вийти, якщо не гарячі – відчиняйте і швидко виходьте;

якщо ви вийшли через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до виходу із приміщення;

якщо ви не можете вийти з приміщення, бо за дверима полум’я і дим, то щільно зачиніть двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою тканиною, після цього поповзом повертайтеся у глибину приміщення, вживаючи заходів щодо порятунку;

під час пожежі заборонено користуватися ліфтами;

виходити із зони пожежі необхідно в навітряну сторону – туди, звідки дме вітер;

якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогонь, а скористуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі. Із повним переліком правил поведінки під час пожежі у приміщенні можна ознайомитися на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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