Як пити віскі з колою: що додати, щоб було смачно

Як пити віскі, щоб було смачно? Напевно кожен шукав відповідний рецепт, щоб насолоджуватися міцним напоєм, особливо в холодну пору року.
Карамельні ноти коли і копчений присмак віскі - одне з найвдаліших поєднань. Цей коктейль легко приготувати й інгредієнти для нього, як правило, є в кожному холодильнику.
Як правильно змішувати віскі з колою?
- 50 мл віскі
- 100 мл коли
- 20 мл соку лимона або лайма
- лід або каміння
Як приготувати ідеальний коктейль віскі та колою?
Згідно з класичною алкогольною літературою, співвідношення віскі та коли 1 до 2 прийнятне, але, чесно кажучи, було б краще зменшити до 70-80 мл коли на 50 мл віскі, щоб коктейль залишався чистим і свіжим.
Наповніть склянку льодом, налийте сік лимона, віскі та залийте колою. Вставте в склянку соломинку і прикрасьте скибочкою апельсина. Як пити віскі, щоб було смачно? До слова, професіонали рекомендують додати трохи біттера Кардамон.
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