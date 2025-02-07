Як пити віскі з колою: що додати, щоб було смачно

Класичний коктейль легко приготувати вдома, легко пити, і він завжди є в будь-якому барі.

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Як правильно змішувати віскі з колою / Колаж Главред, фото Pixabay

Як пити віскі, щоб було смачно? Напевно кожен шукав відповідний рецепт, щоб насолоджуватися міцним напоєм, особливо в холодну пору року.

Карамельні ноти коли і копчений присмак віскі - одне з найвдаліших поєднань. Цей коктейль легко приготувати й інгредієнти для нього, як правило, є в кожному холодильнику.

Як правильно змішувати віскі з колою?

50 мл віскі

100 мл коли

20 мл соку лимона або лайма

лід або каміння

Як приготувати ідеальний коктейль віскі та колою?

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Згідно з класичною алкогольною літературою, співвідношення віскі та коли 1 до 2 прийнятне, але, чесно кажучи, було б краще зменшити до 70-80 мл коли на 50 мл віскі, щоб коктейль залишався чистим і свіжим.

Наповніть склянку льодом, налийте сік лимона, віскі та залийте колою. Вставте в склянку соломинку і прикрасьте скибочкою апельсина. Як пити віскі, щоб було смачно? До слова, професіонали рекомендують додати трохи біттера Кардамон.

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