Ворог проривається, людей евакуюють: в ОВА повідомили про ситуацію на Сумщині

Що повідомили в ОВА:
- З Сумщини евакуюють населення
- Окупанти здійснюють спроби наступу
- ЗСУ тримають ситуацію під контролем
Окупаційна армія країни-агресорки Росії на кордоні із Сумською областю продовжує спроби проведення наступальних дій. Про це в етері телемарафону розповів очільник ОВА Олег Григоров.
За його словами, ситуація в області залишається складною, триває евакуація місцевого населення, а на лінії бойового зіткнення обстановка постійно зазнає змін.
"Станом на сьогоднішній ранок ворог намагається проводити наступальні дії. Ситуація складна, як зазвичай під час дій агресора. В той же час комунікація з командуванням військових в мене 24/7", - наголосив він.
Українські захисники контролюють ситуацію, але лінія фронту залишається гнучкою, тому Григоров відмовився називати кількість населених пунктів, які опинилися під контролем ворога.
"Ми маємо постійні рухи, як і успіхи наших Збройних сил України. Тому таку інформацію наразі не можу надати. Мова може йти лише про певну "сіру" зону, в якій ведуться найбільш активні і бойові дії", - пояснив очільник Сумської ОВА.
Наступ окупантів в Сумській області - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що аналітики DeepState повідомили про те, що російські окупаційні війська посилюють активність у Сумській області. Наступною метою ЗС РФ у регіоні є захоплення сіл Юнаківка та Хотінь.
Напередодні в ОП повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на кордоні із Сумською областю, намагаючись прорвати оборону. На цій ділянці фронту тривають запеклі бої.
Раніше в Третій штурмовій повідомили, що головне завдання ворога на Сумському та Харківському напрямках - зайти на території областей, а потім використовувати це в переговорному процесі.
Інші новини:
- В Україні злетіла ціна на популярний продукт: який сюрприз чекає в магазинах
- Є результат: РФ попередили про наслідки зриву переговорів щодо перемир'я
- Дощі, грози, град і температура +6: коли в Україні буде небезпечна погода
Хто такий Олег Григоров?
Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред