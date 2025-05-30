Ворог проривається, людей евакуюють: в ОВА повідомили про ситуацію на Сумщині

Ситуація на лінії зіткнення постійно змінюється.

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Скільки населених пунктів контролює армія РФ у Сумській області наразі невідомо / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що повідомили в ОВА:

З Сумщини евакуюють населення

Окупанти здійснюють спроби наступу

ЗСУ тримають ситуацію під контролем

Окупаційна армія країни-агресорки Росії на кордоні із Сумською областю продовжує спроби проведення наступальних дій. Про це в етері телемарафону розповів очільник ОВА Олег Григоров.

За його словами, ситуація в області залишається складною, триває евакуація місцевого населення, а на лінії бойового зіткнення обстановка постійно зазнає змін.

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"Станом на сьогоднішній ранок ворог намагається проводити наступальні дії. Ситуація складна, як зазвичай під час дій агресора. В той же час комунікація з командуванням військових в мене 24/7", - наголосив він.

Українські захисники контролюють ситуацію, але лінія фронту залишається гнучкою, тому Григоров відмовився називати кількість населених пунктів, які опинилися під контролем ворога.

"Ми маємо постійні рухи, як і успіхи наших Збройних сил України. Тому таку інформацію наразі не можу надати. Мова може йти лише про певну "сіру" зону, в якій ведуться найбільш активні і бойові дії", - пояснив очільник Сумської ОВА.

Наступ окупантів в Сумській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що аналітики DeepState повідомили про те, що російські окупаційні війська посилюють активність у Сумській області. Наступною метою ЗС РФ у регіоні є захоплення сіл Юнаківка та Хотінь.

Напередодні в ОП повідомили, що російські окупаційні війська активізувалися на кордоні із Сумською областю, намагаючись прорвати оборону. На цій ділянці фронту тривають запеклі бої.

Раніше в Третій штурмовій повідомили, що головне завдання ворога на Сумському та Харківському напрямках - зайти на території областей, а потім використовувати це в переговорному процесі.

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Хто такий Олег Григоров? Олег Григоров — український державний діяч, генерал поліції 3-го рангу. Голова Сумської обласної державної адміністрації (з 17 квітня 2025 року), раніше був радником голови Національної поліції України, пише Вікіпедія.

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