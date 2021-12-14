Долар рвоне вгору: українців здивували несподіваним прогнозом на 2022 рік

/ Reuters

У 2022 році на українців чекає новий курс долара, розповів фінансовий експерт Максим Орищак.

За його прогнозом, курс долара в наступному році продовжить рости. Про це він розповів в ефір ТРК Град.

Він рекомендує переводити гроші в долари і в євро в пропорції 50/50.

"Ситуація зараз не зовсім райдужна, але це звичайна ситуація, яка подається циклічним моментом, який стосується економіки України. Тому тут потрібно готуватися до того, що курс буде рухатися і далі вгору", - говорить експерт.

За його прогнозом, ступінь девальвації гривні також залежатиме від того, наскільки загостриться економічна і політична криза, і ще – від геополітичної ситуації.

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Він також нагадав про прискорення в Україні споживчої інфляції, що призводить до знецінення національної валюти.

Орищак нагадав, що Верховна Рада прийняла бюджет на 2022 рік, в ньому за основу береться середній курс – 28 гривень 60 копійок за один американський долар.

Він додав, що подальша ситуація залежить не тільки від того, як розвиватиметься економіка в Україні, а й у всьому світі.

Курс долара - прогнози

Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Курс долара в Україні може підскочити, і, в цілому, ситуація в 2021 році може бути не такою благополучною.