УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Долар рвоне вгору: українців здивували несподіваним прогнозом на 2022 рік

14 грудня 2021, 01:48

Максим Орищак спрогнозував ступінь девальвації гривні.

Долар
/ Reuters

У 2022 році на українців чекає новий курс долара, розповів фінансовий експерт Максим Орищак.

За його прогнозом, курс долара в наступному році продовжить рости. Про це він розповів в ефір ТРК Град.

Він рекомендує переводити гроші в долари і в євро в пропорції 50/50.

"Ситуація зараз не зовсім райдужна, але це звичайна ситуація, яка подається циклічним моментом, який стосується економіки України. Тому тут потрібно готуватися до того, що курс буде рухатися і далі вгору", - говорить експерт.

За його прогнозом, ступінь девальвації гривні також залежатиме від того, наскільки загостриться економічна і політична криза, і ще – від геополітичної ситуації.

Реклама

Він також нагадав про прискорення в Україні споживчої інфляції, що призводить до знецінення національної валюти.

Орищак нагадав, що Верховна Рада прийняла бюджет на 2022 рік, в ньому за основу береться середній курс – 28 гривень 60 копійок за один американський долар.

Він додав, що подальша ситуація залежить не тільки від того, як розвиватиметься економіка в Україні, а й у всьому світі.

Курс долара - прогнози

Курс долара до гривні в Україні в найближчі три роки прогнозується в рамках 28-29 грн/$. Саме такий курс валют закладено в Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Курс долара в Україні може підскочити, і, в цілому, ситуація в 2021 році може бути не такою благополучною.

viber
Зараз ви переглядаєте новину «Долар рвоне вгору: українців здивували несподіваним прогнозом на 2022 рік». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 10 грудня 2021: Ракам - розчарування, Левам – підступність, Терезам - розставанняГороскоп на сьогодні 10 грудня 2021: Ракам - розчарування, Левам – підступність, Терезам - розставання Прикмети на 13 грудня: що не можна робити в день святого Андрія і як не потрапити в бідуПрикмети на 13 грудня: що не можна робити в день святого Андрія і як не потрапити в біду Подорожчає горілка і вино: українцям назвали нову ціну за півлітровкуПодорожчає горілка і вино: українцям назвали нову ціну за півлітровку З днем ангела, Андрій - картинки, листівки та душевні привітання з днем Андрія ПервозванногоЗ днем ангела, Андрій - картинки, листівки та душевні привітання з днем Андрія Первозванного Американські військові раптово перевірили системи ППО України: в чому причинаАмериканські військові раптово перевірили системи ППО України: в чому причина
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
02:22

Які два продукти допомагають знизити високий рівень холестерину - відповідь кардіологів

01:48

Долар рвоне вгору: українців здивували несподіваним прогнозом на 2022 рікВідео

01:07

Як пози для сну найнебезпечніше для тіла - відповідь фахівця

00:51

Прикмети на 14 грудня: що не можна робити в Наумов день і як не потрапити в бідуВідео

00:12

Гороскоп на сьогодні 14 грудня 2021: Близнюкам – обман, Стрільцям - небезпечні авантюриВідео

Реклама
13 грудня, понеділок
23:54

Павло Зібров зізнався, що щосили готується до весілля

23:49

Експерт пояснив, чи можна різко переходити на рослинну їжу

23:25

Назвали головні економічні ризики-2022: до ТОПу потрапила Україна

23:05

В Україну йде сніговий шторм і ураганВідео

23:02

У Києві Епіцентр влип до скандалу: охоронці знущалися над жінкою та довели її до інфаркту

22:38

Вчені розповіли, які звички руйнують печінку

22:21

Меркель особисто блокувала постачання зброї в Україну - Bild

22:07

В Україні супермаркети продають небезпечне м'ясо з ПольщіВідео

21:56

У Черкасах біля мосту кохання знайшли мертвою 21-річну дівчинуВідео

21:35

Психолог пояснила, чому під час пандемії стало більше панічних атакВідео

21:05

Кулеба провів важливі переговори з німецькою колегою: всі подробиціВідео

20:56

Маша Єфросиніна підірвала Мережу фото в білизні

20:37

Вода накоїть лих: астролог передрік масштабні катастрофи в 2022 році

20:31

Різкий зліт ціни на газ у Європі і удар ФРН по ПП-2: Газпром відзвітував про колосальний прибутокВідео

20:21

У МОЗ похвалилися, що вже виконали головну вимогу ВООЗ

Реклама
20:20

У Львові вибухнув житловий будинок: постраждало 3 людей

19:49

Собаку, яку кинули в парку з запискою, забрали в сім'ю

19:47

Рідкісна удача в грошах, покупка квартири і везіння у всьому: щасливі місяці для знаків Зодіаку в рік ТиграВідео

19:40

Помер знаменитий радянський режисер: зняв "Ассу" та "Анну Кареніну"

19:24

Великобританія пригрозила Путіну жорстким ударом у разі вторгнення в УкраїнуВідео

19:12

"Згусток флюїдів": Тіна Кароль без комплексів показала пружні принади в латексному вбранні

19:01

Виття сирен і повна перевірка бомбосховищ: українців готують до вторгнення РосіїВідео

18:59

Лукашенко запевнив, що створить з Путіним потужний "Радянський союз"

18:58

Суспільство намагається відштовхнутись від "совка", "топи" ж його реставруютьПогляд

18:50

У Мережі з'явилося відео, як українці тягнуть тонни "сигаретної контрабанди" через засніжені КарпатиВідео

18:32

Українців попередили про погодну аномалію на День Миколая та Новий рікВідео

18:27

Крах "Нормандії" і знищення довіри до Путіна: посол у ФРН зробив прогноз про діалог щодо ДонбасуВідео

18:23

Кривава аварія в Харкові: з'ясувалося, з якою швидкістю їхав підлітокВідео

18:04

Під Києвом водії перекрили рух транспорту через собакВідео

17:56

На Буковині малюк задихнувся від диму, поки мами не було вдома

17:56

Травесті-діва Монро показала, як виглядає без концертного образу, макіяжу та перуки

17:52

З 15 грудня дві області виходять з "червоної" зониВідео

17:50

Пекло на дорогах, поламані дерева та авто в заметах: Україну накрив потужний снігопадВідео

17:48

Нардеп від Слуги народу потрапив у скандал у прямому етері та назвав Росію "сусідом-ґвалтівником"Відео

17:24

У моду на зиму 2022 повернулися дивовижні дублянки з романтичних 70-х і бунтарських 90-хФотоВідео

Реклама
17:11

"Повернення" України і зрив курсу на НАТО: оголошено про нове скупчення військ РФ біля кордонівВідео

17:04

"Велике будівництво": на трасі М-30 біля Кропивницького відкривається для проїзду 150-метровий шляхопровід

17:03

Дочка Полякової розкрила суми, які заробляє в InstagramВідео

16:59

Киян попередили про підвищення тарифів: коли подорожчає газ, вода та опаленняВідео

16:48

В Україні запустили потяг з найдовшим рейсом: з'єднує 7 регіонів країниВідео

16:40

Українцям виплатять майже 1,5 мільярди гривень за COVID-вакцинацію за "пілотний тиждень"Відео

16:07

Дмитро Шевченко розповів про близькі стосунки зі Златою Огневич після ХолостячкиВідео

16:04

"Омікрон" може з'явитися в Україні цього тижня - РНБОВідео

16:03

У Києві на ВДНГ відбудеться Різдвяний фестиваль повітряних куль

15:58

41% українців вважають, що Угорщина планує окупувати частину Закарпаття – опитування

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти