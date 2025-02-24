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Штраф до 1700 грн або втрата машини: в Україні посилили нові жорсткі правила

Даяна Швець
24 лютого 2025, 15:30
80
Якщо водій не дотримається правил, йому доведеться сплатити аж 20-кратну вартість.
штраф, деньги, авто
Де водіям загрожують найбільші штрафи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Україна посилила правила паркування
  • Порушення коштуватиме водію авто та серйозного штрафу

В Україні посилили правила паркування. Відтепер водії, які залишають авто у заборонених місцях, ризикують отримати штраф до 1700 грн або ж втратити машину, яку можуть примусово евакуювати на штрафмайданчик, повідомляє Motor Media Review.

Варто вказати, що особливу увагу влада приділятиме порушникам, які паркуються на тротуарах, пішохідних переходах і місцях для людей з інвалідністю.

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Де заборонено залишати авто?

Водіїв попередили про список місць, де стоянка суворо заборонена:

  • території, позначені знаком "Стоянка заборонена";
  • тротуари, якщо залишається менше ніж 2 метри для пішоходів;
  • небезпечні повороти та підйоми;
  • трамвайні колії, мости, тунелі;
  • зупинки транспорту та 30-метрова зона навколо них;
  • пішохідні переходи та відстань менш ніж 10 м від них;
  • виїзди та проїзди;
  • газони;
  • ближче ніж 50 м до залізничного переїзду.

Які штрафи загрожують порушникам?

Розмір штрафу залежить від місця порушення:

  • 340 грн – за порушення загальних правил стоянки;
  • 680 грн – якщо авто створює перешкоди для руху;
  • 1020-1700 грн – за паркування на місцях для людей з інвалідністю;
  • 340-510 грн – за зайняття місця для електромобілів автівкою з ДВЗ.

Якщо водій безкоштовно залишить авто на платному паркомісці більше ніж на 10 хвилин, йому доведеться сплатити 20-кратну вартість години паркування.

Що буде, якщо не сплатити штраф?

Водіїв попереджають: термін оплати штрафу впливає на його розмір. Якщо оплатити протягом 10 днів, сума зменшується вдвічі. Але якщо порушник не заплатить за 30 днів, штраф подвоїться.

Ігнорування штрафів матиме серйозні наслідки:

  • блокування банківських рахунків,
  • арешт майна,
  • відрахування із зарплати,
  • заборона на виїзд за кордон,
  • примусова евакуація авто на штрафмайданчик.

Також раніше розповідалося, що водіїв України почали наказувати за дивне порушення. Виявляється, що водіння без окулярів може коштувати 16 000 гривень.

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Що відомо про "Motor Media Review"?

Motor Media Review – україномовний автомобільний портал, який пропонує широкий спектр матеріалів на автомобільну тематику. Редакція порталу складається з людей, які справді захоплені автомобільною сферою та мають глибокі знання в цій галузі. Вони вміють подавати складну технічну інформацію в простій і зрозумілій формі.

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