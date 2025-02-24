Штраф до 1700 грн або втрата машини: в Україні посилили нові жорсткі правила

Що відомо:
- Україна посилила правила паркування
- Порушення коштуватиме водію авто та серйозного штрафу
В Україні посилили правила паркування. Відтепер водії, які залишають авто у заборонених місцях, ризикують отримати штраф до 1700 грн або ж втратити машину, яку можуть примусово евакуювати на штрафмайданчик, повідомляє Motor Media Review.
Варто вказати, що особливу увагу влада приділятиме порушникам, які паркуються на тротуарах, пішохідних переходах і місцях для людей з інвалідністю.
Де заборонено залишати авто?
Водіїв попередили про список місць, де стоянка суворо заборонена:
- території, позначені знаком "Стоянка заборонена";
- тротуари, якщо залишається менше ніж 2 метри для пішоходів;
- небезпечні повороти та підйоми;
- трамвайні колії, мости, тунелі;
- зупинки транспорту та 30-метрова зона навколо них;
- пішохідні переходи та відстань менш ніж 10 м від них;
- виїзди та проїзди;
- газони;
- ближче ніж 50 м до залізничного переїзду.
Які штрафи загрожують порушникам?
Розмір штрафу залежить від місця порушення:
- 340 грн – за порушення загальних правил стоянки;
- 680 грн – якщо авто створює перешкоди для руху;
- 1020-1700 грн – за паркування на місцях для людей з інвалідністю;
- 340-510 грн – за зайняття місця для електромобілів автівкою з ДВЗ.
Якщо водій безкоштовно залишить авто на платному паркомісці більше ніж на 10 хвилин, йому доведеться сплатити 20-кратну вартість години паркування.
Що буде, якщо не сплатити штраф?
Водіїв попереджають: термін оплати штрафу впливає на його розмір. Якщо оплатити протягом 10 днів, сума зменшується вдвічі. Але якщо порушник не заплатить за 30 днів, штраф подвоїться.
Ігнорування штрафів матиме серйозні наслідки:
- блокування банківських рахунків,
- арешт майна,
- відрахування із зарплати,
- заборона на виїзд за кордон,
- примусова евакуація авто на штрафмайданчик.
Також раніше розповідалося, що водіїв України почали наказувати за дивне порушення. Виявляється, що водіння без окулярів може коштувати 16 000 гривень.
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