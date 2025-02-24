Штраф до 1700 грн або втрата машини: в Україні посилили нові жорсткі правила

Якщо водій не дотримається правил, йому доведеться сплатити аж 20-кратну вартість.

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Де водіям загрожують найбільші штрафи / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що відомо:

Україна посилила правила паркування

Порушення коштуватиме водію авто та серйозного штрафу

В Україні посилили правила паркування. Відтепер водії, які залишають авто у заборонених місцях, ризикують отримати штраф до 1700 грн або ж втратити машину, яку можуть примусово евакуювати на штрафмайданчик, повідомляє Motor Media Review.

Варто вказати, що особливу увагу влада приділятиме порушникам, які паркуються на тротуарах, пішохідних переходах і місцях для людей з інвалідністю.

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Де заборонено залишати авто?

Водіїв попередили про список місць, де стоянка суворо заборонена:

території, позначені знаком "Стоянка заборонена";

тротуари, якщо залишається менше ніж 2 метри для пішоходів;

небезпечні повороти та підйоми;

трамвайні колії, мости, тунелі;

зупинки транспорту та 30-метрова зона навколо них;

пішохідні переходи та відстань менш ніж 10 м від них;

виїзди та проїзди;

газони;

ближче ніж 50 м до залізничного переїзду.

Які штрафи загрожують порушникам?

Розмір штрафу залежить від місця порушення:

340 грн – за порушення загальних правил стоянки;

– за порушення загальних правил стоянки; 680 грн – якщо авто створює перешкоди для руху;

– якщо авто створює перешкоди для руху; 1020-1700 грн – за паркування на місцях для людей з інвалідністю;

– за паркування на місцях для людей з інвалідністю; 340-510 грн – за зайняття місця для електромобілів автівкою з ДВЗ.

Якщо водій безкоштовно залишить авто на платному паркомісці більше ніж на 10 хвилин, йому доведеться сплатити 20-кратну вартість години паркування.

Що буде, якщо не сплатити штраф?

Водіїв попереджають: термін оплати штрафу впливає на його розмір. Якщо оплатити протягом 10 днів, сума зменшується вдвічі. Але якщо порушник не заплатить за 30 днів, штраф подвоїться.

Ігнорування штрафів матиме серйозні наслідки:

блокування банківських рахунків,

арешт майна,

відрахування із зарплати,

заборона на виїзд за кордон,

примусова евакуація авто на штрафмайданчик.

Також раніше розповідалося, що водіїв України почали наказувати за дивне порушення. Виявляється, що водіння без окулярів може коштувати 16 000 гривень.

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