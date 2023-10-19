"Усі розуміють, що це жах для РФ": аналітик сказав, чому росіяни не скинуть Путіна

Усі, хто мають можливості для усунення диктатора РФ, триматимуть його на посаді якнайдовше з однієї очевидної причини.

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Політичний аналітик сказав, чому росіяни не скинуть Путіна/ колаж: Главред, фото: скрін, Міноборони РФ

У країні-агресорці Росії не будуть спішити усувати російського диктатора Володимира Путіна з поста президента. Усі, хто має можливості його усунути, очікують розв’язання ситуації з війною в Україні, щоб списати усе на Путіна.

Таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков в інтерв’ю Главреду. Він зазначає, що в РФ усе може бути, але поки що росіяни не спішитимуть усувати главу Кремля.

"В Росії може бути все, але зараз сил, можливостей, потужностей і спроможності, і особливо – бажання його змінювати немає. Поки що ситуація з війною в Україні остаточно не вирішена, і навіть ті, хто мають певні можливості для усунення Путіна від його посади чи впливу, чекають, допоки ситуація з Україною стане більш-менш вирішеною, щоб списати все на Путіна", – зазначає Кочетков.

За його словами, усі розуміють, що нинішня ситуація дуже шкодить для Росії, тому вони очікують моменту, щоб списати усе на Путіна. Вони триматимуть його на посаді до того часу, поки можна буде списати на нього побільше.

"Всі ж розуміють, що це жах і біда для Росії в першу чергу, і все це хочуть списати на нього. Тобто Путіна будуть тримати до того, як на нього можна буде списати по максимуму. Або він просто помре – це може статися будь-якої хвилини. Бо вік і напруження впливає, і це може відбутися раптово. А от умовно демократичним шляхом його ніхто прибирати не буде. Він як символ та портрет на стіні усіх влаштовує", – сказав політичний аналітик.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Кочеткова Главреду:

Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що Путін провалив поїздку до Китаю. В ISW дійшли висновку, що візит Путіна до Китаю навряд чи можна назвати успішним. Поїздка не вплинула на готовність Пекіна надати військову підтримку Москві. Втім, КНР продовжує постачати РФ цивільні дрони, які загарбники можуть використовувати на полі бою проти України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловився про заяви Путіна і зазначив, що РФ добивається капітуляції, перемовини їй не потрібні. Так звані ініціативи директора Кремля Володимира Путіна про "перемовини" є маніпуляцією. Росії потрібен не реальний діалог, а "капітуляція" України. Для досягнення миру Москва повинна програти війну, наголосив Подоляк.

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