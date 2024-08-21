"Здається, почалися блокування": у Росії "приліг" інтернет

У Росії в середу, 21 серпня, стався масштабний збій у роботі Telegram, спостерігаються також проблеми з доступом до десятка інших сервісів. Збої зачепили й окуповані РФ українські райони, такі як Маріуполь і Бердянськ.
Про проблеми з доступом до мобільної версії Telegram, WhatsApp, Вікіпедії, Discord, Steam, Skype, "Держпослуги" свідчать дані Downdetector.
Збій у роботі стався у сервісу "Сбой. рф", пише пропагандистська помийка ТАСС.
Голова Товариства захисту інтернету Михайло Климарьов написав, що "здається, почалися блокування".
"Телеграм став глючити не тільки в РФ, а й якимось боком зачепило країни Центральної Азії - пишуть про збої в Казахстані та Узбекистані", - вказав IT-фахівець.
Збої в Telegram і YouTube - що задумали в Росії
Вранці 8 серпня з'явилися повідомлення, що YouTube повністю перестав відкриватися у частини користувачів у Росії. Російський "Коммерсант" із посиланням на джерело писав, що оператори, на чиїх мережах спостерігалося уповільнення сервісу, фіксують блокування трафіку, який йде від GGC до абонентів.
Останні кілька тижнів у Росії уповільнюють роботу YouTube. У Google заперечують, що уповільнення хостингу в Росії відбувається з провини компанії.
Що таке Telegram?
Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".
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