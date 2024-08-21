"Здається, почалися блокування": у Росії "приліг" інтернет

З проблемами зіткнулися користувачі з Росії і навіть окуповані країною-агресором українські території.

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Масштабний збій Телеграм у Росії - усі подробиці / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com

У Росії в середу, 21 серпня, стався масштабний збій у роботі Telegram, спостерігаються також проблеми з доступом до десятка інших сервісів. Збої зачепили й окуповані РФ українські райони, такі як Маріуполь і Бердянськ.

Про проблеми з доступом до мобільної версії Telegram, WhatsApp, Вікіпедії, Discord, Steam, Skype, "Держпослуги" свідчать дані Downdetector.

Збій у роботі стався у сервісу "Сбой. рф", пише пропагандистська помийка ТАСС.

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Голова Товариства захисту інтернету Михайло Климарьов написав, що "здається, почалися блокування".

"Телеграм став глючити не тільки в РФ, а й якимось боком зачепило країни Центральної Азії - пишуть про збої в Казахстані та Узбекистані", - вказав IT-фахівець.

Збої в Telegram і YouTube - що задумали в Росії

Вранці 8 серпня з'явилися повідомлення, що YouTube повністю перестав відкриватися у частини користувачів у Росії. Російський "Коммерсант" із посиланням на джерело писав, що оператори, на чиїх мережах спостерігалося уповільнення сервісу, фіксують блокування трафіку, який йде від GGC до абонентів.

Останні кілька тижнів у Росії уповільнюють роботу YouTube. У Google заперечують, що уповільнення хостингу в Росії відбувається з провини компанії.

Що таке Telegram? Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів, повідомляє "Вікіпедія".

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