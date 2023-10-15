У Польщі почалися парламентські вибори: як результати вплинуть на Україну

У Польщі в неділю, 15 жовтня, почалося голосування на парламентських виборах. Від результатів цих виборів залежатиме те, яким буде подальший курс країни всередині Європейського Союзу, а також подальша підтримка України.
Також паралельно стартувало голосування на референдумі, де винесено чотири питання: щодо продажу державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, польсько-білоруської стіни та допуску нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки.
Виборчі дільниці у Польщі відкрилися о 08:00 за київським часом, вони працюватимуть до 22:00. На парламентських виборах поляки обиратимуть 460 депутатів і 100 сенаторів на чотирирічний термін.
Останні опитування показують, що більшу підтримку, ніж усі інші партії, має керівна "Право і справедливість" (ПіС). Проте вона все одно має недостатню підтримку для того, щоб отримати монобільшість.
Також опитування показали, що три опозиційні партії "Громадянська платформа", "Третій шлях" і "Ліві" мають трішки вищий рівень підтримки, ніж чинна влада, тому можуть разом отримати більшість місць у новому Сеймі, пише "Європейська правда".
Як результати виборів у Польщі можуть вплинути на Україну
Раніше публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в інтерв’ю Главреду зазначав, що після парламентських виборів у Польщі напруга, яка виникла між Києвом і Варшавою через скандал із зерном, може зникнути. Він вважає, що зникне Більшість антиукраїнської ворожої риторики, і усі будуть домовлятися.
"Якщо до влади прийде поміркована опозиція, "Громадянська платформа", то думаю, що розмови дуже швидко перейдуть у конструктивне русло. Якщо залишиться "ПіС" і до них доєднаються радикали, може бути певна напруга, але в цілому треба розуміти, що Польща, як би сильно Дуда та Моравецький не надували щоки, не є визначальною політичною силою в Європі чи західному світі. Тобто ми маємо розуміти своє місце, що ми маленька бідна країна, але і Польща теж, хоча вона набагато більш успішна і пройшла більш успішний шлях", – зазначав Богданов.
Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда зробив нову заяву про конфлікт з Україною. Він заявив про відсутність будь-яких конфліктів з Україною. За його словами, тривають консультації щодо розв'язання проблемних питань.
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