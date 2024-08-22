Ситуація для Путіна стає все небезпечнішою, це початок його кінця – Огризко

Путін не хоче передавати владу, бо це єдине, що дозволяє йому почуватися безпечніше. Але його оточення хоче врятуватися, і заради цього може прибрати диктатора.

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Ситуація для Путіна стає все небезпечнішою, це початок його кінця, зазначаэ Огризко/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Російський диктатор Володимир Путін нікому не хоче передавати свою владу в країні-агресорці Росії, тому що це єдине, що дозволяє йому почуватися більш-менш у безпеці. Передача влади для нього – це смертельний вирок, який він сам собі підпише.

Диктатор РФ розуміє, що у разі передачі влади з часом його здадуть, обміняють на когось чи на щось, і він проведе решту свого життя в Гаазі в одиночній камері. Тому від влади російський диктатор не відмовиться за жодних обставин. Таку думку висловив дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Чи влаштує збереження Путіна при владі його оточення, яке бачить, що катастрофа наближається? Дивився на обличчя людей, присутніх на нараді з приводу ситуації в Курській області: вони сиділи на відстані від Путіна, не на 11 метрів, як раніше, а трішки ближче, але ця розсадка свідчила про недовіру Путіна до найближчого оточення. Він їх боїться. А це ж були ті, ближче за кого вже немає", – сказав Огризко. відео дня

Він зазначив, що фізичний і ментальний розрив між Путіним і його оточенням наростатиме. За словами дипломата, оточення Путіна хоче ще трішки пожити і покерувати

"Ці люди, прагнучи врятуватися, замисляться над тим, як прибрати головну занозу – Путіна, повісивши на нього всі їхні спільні гріхи. Ймовірно, оточення Путіна сподівається, що зможе домовитися з Заходом за рахунок поступок і звинувачення в усьому особисто Путіна (тим більше на Заході говорять, що це "війна Путіна", а не російського народу)", – висловив думку дипломат.

Огризко зазначив, що, на його думку, з точки зору внутрішньої політики ситуація в Росії стає для Путіна дедалі небезпечнішою.

"Навіть та нарада продемонструвала, що люди на місцях знають ситуацію і говорять про це публічно, але Путін перебив виконуючого обов’язки губернатора, який чітко сказав, скільки населених пунктів у Курській області українські війська взяли під контроль. Тобто люди все розуміють і бачать. Розрив між реальністю і тим, що Путін хоче подати, буде ще більшим, і зрештою все це лусне. У Путіна зараз наступає період початку кінця", – сказав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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