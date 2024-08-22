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Ситуація для Путіна стає все небезпечнішою, це початок його кінця – Огризко

Альона Вороніна
22 серпня 2024, 04:50
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Путін не хоче передавати владу, бо це єдине, що дозволяє йому почуватися безпечніше. Але його оточення хоче врятуватися, і заради цього може прибрати диктатора.
Ситуація для Путіна стає все небезпечнішою, це початок його кінця – Огризко
Ситуація для Путіна стає все небезпечнішою, це початок його кінця, зазначаэ Огризко/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Російський диктатор Володимир Путін нікому не хоче передавати свою владу в країні-агресорці Росії, тому що це єдине, що дозволяє йому почуватися більш-менш у безпеці. Передача влади для нього – це смертельний вирок, який він сам собі підпише.

Диктатор РФ розуміє, що у разі передачі влади з часом його здадуть, обміняють на когось чи на щось, і він проведе решту свого життя в Гаазі в одиночній камері. Тому від влади російський диктатор не відмовиться за жодних обставин. Таку думку висловив дипломат, керівник Центру дослідження Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду.

"Чи влаштує збереження Путіна при владі його оточення, яке бачить, що катастрофа наближається? Дивився на обличчя людей, присутніх на нараді з приводу ситуації в Курській області: вони сиділи на відстані від Путіна, не на 11 метрів, як раніше, а трішки ближче, але ця розсадка свідчила про недовіру Путіна до найближчого оточення. Він їх боїться. А це ж були ті, ближче за кого вже немає", – сказав Огризко.

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Він зазначив, що фізичний і ментальний розрив між Путіним і його оточенням наростатиме. За словами дипломата, оточення Путіна хоче ще трішки пожити і покерувати

"Ці люди, прагнучи врятуватися, замисляться над тим, як прибрати головну занозу – Путіна, повісивши на нього всі їхні спільні гріхи. Ймовірно, оточення Путіна сподівається, що зможе домовитися з Заходом за рахунок поступок і звинувачення в усьому особисто Путіна (тим більше на Заході говорять, що це "війна Путіна", а не російського народу)", – висловив думку дипломат.

Огризко зазначив, що, на його думку, з точки зору внутрішньої політики ситуація в Росії стає для Путіна дедалі небезпечнішою.

"Навіть та нарада продемонструвала, що люди на місцях знають ситуацію і говорять про це публічно, але Путін перебив виконуючого обов’язки губернатора, який чітко сказав, скільки населених пунктів у Курській області українські війська взяли під контроль. Тобто люди все розуміють і бачать. Розрив між реальністю і тим, що Путін хоче подати, буде ще більшим, і зрештою все це лусне. У Путіна зараз наступає період початку кінця", – сказав Огризко.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Чи можуть в РФ усунути Путіна – останні новини

Раніше в опозиції Росії зробили прогноз про нового лідера в РФ. Схоже, з загостренням політичної кризи в Кремлі, в Росії вимальовується серйозний конкурент диктатору Володимиру Путіну.

Також раніше військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Роман Світан висловив думку, що російські ПВК можуть провести операцію зі зміщення Путіна. За його словами, це буде зрозуміло упродовж тижня.

Нагадаємо, російський політтехнолог, галерист Марат Гельман сказав, хто може сколихнути режим в РФ. Частина лояльної Путіну політичної маси отримала серйозний сигнал, що Путін не такий сильний. Главу Кремля уже не так бояться наближені до нього люди.

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