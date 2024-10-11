У Росії "плюс" іще один морський носій "Калібрів": що відомо

Росіяни презентували черговий новий підводний човен.

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У РФ - поповнення носіїв "Калібрів" / Колаж Главреда. Фото: aoosk.ru

Російські окупанти спустили на воду новий підводний човен "Якутськ", який здатен нести крилаті ракети "Калібр", ідеться у повідомленні пресслужби підприємства "Адмиралтейские верфи" у Санкт-Петербурзі.

ДЕПЧ "Якутськ" будується для Тихоокеанського флоту Росії.

Він став шостим підводним човном серії (шифр "Варшавянка" — основний клас неатомних підводних човнів ВМФ Росії) для Тихоокеанського флоту, який заклали на підприємстві у серпні 2021 року.

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Якутськ - характеристики:

водотоннажність 3,95 тис. т

швидкість підводного ходу – 18 вузлів

глибина занурення – 300 м

екіпаж – 52 особи

автономність плавання – 45 діб

дальність підводного плавання на економічній швидкості – 400 морських миль.

Ракета Калібр - характеристики / Інфографіка: Главред

Новини Росії - головне про зброю ворога

Нагадаємо, Росія у понеділок, 7 жовтня, вивела на бойове чергування ядерний ракетний комплекс "Ярс". Подія збіглася у часі з днем народження диктатора Володимира Путіна. У Росії стверджують, що "жодна ППО світу не здатна перехопити" ракети з цього комплексу, а заряду вистачить на знищення цілого міста.

Це сталося після гучного провалу з запуском міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" у Росії. Напередодні з'явилися підтвердження, що четвертий за рахунком пуск цієї ракети не відбувся - боєприпас вибухнув просто на майданчику космодрому.

Понад те, експерт Дмитро Снєгирьов звернув увагу, що виведення росіянами на бойове чергування ядерного комплексу "Ярс" збіглося не тільки з днем народження Путіна (7 жовтня), а й з новим засіданням "Рамштайн". Втім, вважає Снєгирьов, це все ще "політичний блеф" Кремля.

У своєму блозі на Главреді експерт зауважив, Кремль не полишає намірів і надалі використовувати ядерний шантаж — вже як елемент диктату.

"На тлі того, що ядерну доктрину Російської Федерації двічі поставили під сумнів, у Кремлі вирішили витягнути ще один "джокер" з Ярсом", — пояснив Снєгирьов.

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