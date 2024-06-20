Тимочко розповів, звідки Путін ніколи не перекине солдатів до України

Московська область найбільш захищена системами протиповітряної оборони.

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Путін збирає військо біля Підмосков'я / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що в Росії військово-політичне керівництво "вигрібає" техніку та солдатів з фінських кордонів, з різних регіонів РФ та навіть з військових баз.

Тимочко для 24 каналу пояснив, що Підмосков’я - це серце Росії, її центр прийняття рішень. Там, зокрема, мешкають російські еліти, концентруються основні бізнес-центри. Втім - це також особистий страх Путіна, тому навколо центру вибудовують основну оборону.

Він також зазначив, що Московська область найбільш захищена системами протиповітряної оборони. А Московський військовий гарнізон - один з найбільших та найелітніших у РФ. Там дійшли до того, що щоб захиститися від українських дронів, вирізали гаї та ліси, аби приховати ними ППО та створити прикриття від уражень безпілотниками.

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"Я думаю, що звідти не будуть знімати війська й техніку. Взагалі, чим більше ситуація загострюватиметься на лінії фронту, тим більше росіяни будуть витягати з інших регіонів, які не дотичні до лінії фронту", - зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Водночас розвідка Фінляндії заявила, що близько 80% військових ресурсів з баз, які розташовані біля фінського кордону, значно спорожніли, попри погрози Москви через вступ цієї країни до НАТО. Супутникові знімки підтверджують, що на базах залишилися лише інструктори та новобранці.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Нагадаємо, що країна-агресорка Росія "спустошила" свої війська біля Фінляндії заради війни з Україною. Журналісти публікують супутникові знімки баз російських сухопутних сил, зроблені до і під час повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

Росія вперше застосувала плануючу ФАБ на 300 тонн. Окупанти вперше за весь період російсько-української війни застосували бомбу ФАБ-3000 М54 з УМПК, що перетворює некеровані бомби на високоточні боєприпаси із більшим радіусом.

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