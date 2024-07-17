'Страждають 10 років': в США жорстко відповіли Лаврову на заяви про погрози для РФ

Глава російського МЗС Сергій Лавров під час свого виступу в Радбезі ООН поскаржився за "загрози" з боку західних країн через спроби врегулювати війну в Україні. У США відповіли, що страх Росії полягає в поширення демократії поблизу її кордонів. Про це під час брифінгу повідомив речник Держдепу США Метью Міллер, передає "Голос Америки".
"Це їхня територія окупована, їхніх людей вбивають у війні, яку вони не починали, але від якої страждають уже фактично 10 років", - заявив він.
Представник Держдепу назвав "неправомірною" точку зору російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який заявив, що політичне та дипломатичне врегулювання війни в Україні має супроводжуватися конкретними кроками зі зняття загроз Росії з боку західного, євроатлантичного напрямку.
Міллер підкреслив, що Росії ніхто не погрожував ні до вторгнення в Україну в 2014 році, ні до повномасштабного вторгнення в 2022 році. За його словами, РФ "бачить загрозу в існуванні демократії на її кордонах".
"Військової загрози не було. Ніхто не погрожував захопити російську територію, тому ми відкидаємо таку точку зору і продовжуватимемо працювати з нашими українськими партнерами над остаточним завершенням цього конфлікту справедливим миром - не просто миром, а справедливим і міцним миром", - наголосив Міллер.
Що таке Генеральна Асамблея ООН?
Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у Статуті. Вона також грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права, пише Вікіпедія.
Головування Росії в Радбезі ООН - що відомо про "мирні ініціативи" Росії
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час виступу на Радбезі ООН міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров процитував твір Джорджа Орвелла "Колгосп тварин". У відповідь український постпред при ООН Сергій Кислиця запитав російського представника, якою твариною він себе вважає в цій історії.
Після засідання Ради Безпеки ООН, на якому обговорювали ракетний удар Росії по дитячій лікарні Охматдит у Києві 8 липня, російське представництво влаштувало ланч з нагоди свого головування, де основною стравою меню була "котлета по-київськи з катропляним пюре".
Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у чесних мирних переговорах на будь-яких умовах, крім російських. Безкомпромісні умови Кремля для ведення діалогу фактично рівнозначні капітуляції України.
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