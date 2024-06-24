'РФ рухається у потрібному для нас напрямку': генерал описав сценарій падіння Росії

У Росії може все посипатися. Події у країні-агресорці можуть розгортатися непередбачувано.

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Генерал описав сценарій падіння Росії/ колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Ситуація в країні-агресорці Росії може змінитися, якщо в певних колах побачать, що політика російського диктатора Володимира Путіна призводить не лише до стагнації, а до провалу.

Але зараз краще аналізувати ситуацію через призму подій на фронті – у росіян все менше бронетехніки й знижуються загальні можливості для ведення війни. Тому російська окупаційна армія не здатна ефективно просуватися вперед. Таку думку висловив генерал-майор запасу, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун в інтерв'ю Главреду.

За словами Ягуна, в РФ може все посипатися. За його словами, зараз важко говорити про терміни, коли це може статися, але події можуть розгортатися непередбачувано.

"Як приклад можемо згадати, що трапилося з урядовими військами Афганістану або Південного В'єтнаму. Все в них було нормально – гроші та військова техніка стабільно надавалися. Проте в певний момент щось пішло не так і різко все завалилося", – зазначив він.

Генерал-майор запасу вважає, що ситуація в Росії може змінитися, якщо в певних колах побачать, що політика Путіна призводить не лише до стагнації, а до провалу. Деякі політики і урядовці намагаються підлаштуватися під ситуацію та вже висловлюють думки про побудову соціалізму з "красивим обличчям".

"Проте кому сподобається, коли у нього почнуть забирати заводи, кораблі та пароплави? Царизм відновити не можуть, тому що нема еліти. Відтворити Радянський Союз не здатні теж, бо треба буде все віддавати і ділитися, чого робити дуже не хочеться. Ніхто нічого конкретного не пропонує, тому вони будують гібридну систему, яка в певний момент перестане працювати. І тоді хтось із багатіїв скаже: слухайте, а навіщо нам це треба? Давайте за спиною всіх фігур домовимося і створимо для себе зовсім інші рамки. Хто має гроші – викрутиться, а з іншими будемо розбиратися", – сказав Ягун.

За його словами, в будь-який момент у Росії щось може статися. Можливий сценарій "чорного лебедя".

"Авжеж, хотілося б, щоб все сталося якомога скоріше, але найближчим часом такого розвитку подій я не прогнозую. Втім, росіяни рухаються у потрібному для нас напрямку. Ситуацію краще аналізувати крізь призму подій на фронті, а не риторики Росії. У росіян все менше бронетехніки, знижуються загальні можливості для ведення війни. Їхніх військових менше не стає, але вони вже або лізуть пішки, або використовують мотоцикли. Причому не професійні мотоцикли, з заводів, а вкрадені в сусідніх селах. Якщо згадати російську пропаганду, треба сказати, що така армія не здатна дійти ані до Львова, ані до Варшави. Не кажучи вже про Берлін, про що вони так мріють", – сказав Ягун.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, що загрожує Китаю, якщо він надасть пряму військову підтримку Росії:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Раніше дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко зазначав, що розпад Росії неминучий, вона виходить на фінішну пряму. Захід ще боїться розпаду РФ, але у 1991-у історія не послухалася президента США й прем’єрку Британії, які так само не хотіли розпаду СРСР, зазначив дипломат.

Також раніше Огризко сказав, скільки Росія ще здатна воювати. У Росії не вистачає техніки, тому окупанти беруть ту, якій по 50-60 років. Але економічних перспектив у РФ стає все менше, тому і менше можливостей воювати.

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