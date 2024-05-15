Путін готується до переговорів з Україною: Пономарьов назвав головну ціль РФ

Екс-депутат Держдуми РФ зазначив, що ціль РФ полягає в максимальному захопленні території Донецької області для подальших "торгів" у переговорах з Україною.

https://glavred.net/world/putin-gotovitsya-k-peregovoram-s-ukrainoy-ponomarev-nazval-glavnuyu-cel-rf-10565159.html Посилання скопійоване

Пономарьов назвав головну ставку Путіна до виборів в США / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Після кадрових перестановок в російському уряді і відставки міністра оборони РФ Сергія Шойгу російський диктатор Володимир Путін не буде підвищувати ставки у війні проти України. Про це в інтерв'ю "Главреду" розповів координатор політичного центру "Легіон Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

За його словами, до президентських виборів ніяких суттєвих рішень Кремль приймати не буде.

"До того моменту головна ставка Путіна буде зроблена на максимальне збільшення зони контролю на території Донецької області. Тому що Путін налаштований на торгівлю - він вважає, що до влади прийде Трамп і буде саджати Україну за стіл переговорів. Отже, потрібно буде торгуватися і забезпечити собі максимальну переговорну позицію", - зазначив він. відео дня

Пономарьов також сумнівається, що наступ російських військ на Харківщині спрямований на окупацію Харкова, адже у РФ неодноразово заявляли, що хочуть створити "санітарну зону" вздовж кордону, щоб ускладнити обстріл Бєлгорода.

"Насправді, це рівно ні на що не вплине, тому що дрони ЗСУ дістають уже на 1500 кілометрів. Можливо, росіяни намагатимуться відсунути від кордону інші види озброєння, але навіть це завдання вони навряд чи виконають", - вказав Пономарьов.

За його словами, призначення Білоусова підказує, що в РФ думають не про яскраві кавалерійські атаки, а про тривалу стратегію мілітаризації.

"Якщо відбудеться якесь перемир'я або зупинка бойових дій в Україні, то, звичайно, після цього росіяни займатимуться перегрупуванням, переоснащенням військ. Найімовірніше, це буде недовго, і наступний напрямок досить зрозумілий - країни Балтії та Польща", - резюмував екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Відставка Шойгу - що відомо про зміни в уряді РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін змінює стратегію війни проти України, вже не сподіваючись на значні військові успіхи на полі бою. Про це розповів координатор політичного центру "Легіон Свобода Росії", екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, коментуючи відставку Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ.

Сергій Шойгу, який з 2012 року обіймав посаду міністра оборони уряду Російської Федерації, стане секретарем Ради безпеки. На його місце призначено Андрія Бєлоусова, який раніше був заступником голови уряду.

Російський диктатор Володимир Путін замінив главу Міністерства оборони РФ Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова для посилення підготовки до тривалої війни в Україні та, можливо, для підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО. Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред