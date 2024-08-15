'Путін це усвідомлює': операція ЗСУ на Курщині може зруйнувати путінський режим – Чаленко

Глава Кремля дав сигнал Заходу, що він не договороздатний. Якщо Захід не хоче розвалу РФ, то має контактувати з російською елітою і шукати наступника Путіну.

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Операція ЗСУ на Курщині може зруйнувати путінський режим/ колаж: Главред, фото: скрін

Розпочавши операцію в Курській області, Україна вже взяла на себе відповідальність. У разі надання дозволу бити далекобійним озброєнням по тилу в країні-агресорці Росії, це вже не вважатиметься підвищенням ескалації. Фактично "червоні лінії" уже зникли.

Російському диктатору Путіну не подобається та інформація, яку йому докладають про ситуацію на Курщині. Глава Кремля намагається зрозуміти, де межі його власного проколу й де Україна може досягти стратегічного успіху. Таку думку висловив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, повідомляє 24 канал.

Водночас Чаленко зазначив, що операція українських військових на Курщині може взагалі закласти додаткові підвалини для руйнування путінського режиму, і глава Кремля усвідомлює це.

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Проте певні країни Заходу досі проти цього, адже бояться наслідків, які можуть виникнути після палацового перевороту чи якоїсь смути в Росії. У той же час Путін своїми діями вкотре показав, що він не хоче йти на переговори та обмінювати військовополонених.

"Путін є не договороздатним – це сигнал для Заходу. Якщо не хочете руйнувати Росію, то треба робити прямі контакти з російською елітою для пошуку наступника, який зможе впровадити відповідні речі в життя і повернути мир у європейську частину", – наголосив Чаленко.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили на Курщині ще 4 села і просуваються далі. За даними аналітика Bild з аналізу відкритих даних, ЗСУ продовжують просування в Курській області та змогли звільнити 4 населені пункти.

Президент України Володимир Зеленський висловився про бої під Курськом. Ні експерти, ні західні військово-політичні кола високопосадовців не знають кінцевої мети Курської операції.

Нагадаємо, у Зеленського назвали мету боїв на Курщині. Радник глави Офісу президента зазначив, що ціллю операції в Курській області є захист цивільного населення областей України, що межують із Росією. За словами Михайла Подоляка, Україна не зацікавлена в окупації.

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