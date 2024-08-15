УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Путін це усвідомлює": операція ЗСУ на Курщині може зруйнувати путінський режим – Чаленко

Альона Вороніна
15 серпня 2024, 08:05
116
Глава Кремля дав сигнал Заходу, що він не договороздатний. Якщо Захід не хоче розвалу РФ, то має контактувати з російською елітою і шукати наступника Путіну.
'Путін це усвідомлює': операція ЗСУ на Курщині може зруйнувати путінський режим – Чаленко
Операція ЗСУ на Курщині може зруйнувати путінський режим/ колаж: Главред, фото: скрін

Розпочавши операцію в Курській області, Україна вже взяла на себе відповідальність. У разі надання дозволу бити далекобійним озброєнням по тилу в країні-агресорці Росії, це вже не вважатиметься підвищенням ескалації. Фактично "червоні лінії" уже зникли.

Російському диктатору Путіну не подобається та інформація, яку йому докладають про ситуацію на Курщині. Глава Кремля намагається зрозуміти, де межі його власного проколу й де Україна може досягти стратегічного успіху. Таку думку висловив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, повідомляє 24 канал.

Водночас Чаленко зазначив, що операція українських військових на Курщині може взагалі закласти додаткові підвалини для руйнування путінського режиму, і глава Кремля усвідомлює це.

відео дня

Проте певні країни Заходу досі проти цього, адже бояться наслідків, які можуть виникнути після палацового перевороту чи якоїсь смути в Росії. У той же час Путін своїми діями вкотре показав, що він не хоче йти на переговори та обмінювати військовополонених.

"Путін є не договороздатним – це сигнал для Заходу. Якщо не хочете руйнувати Росію, то треба робити прямі контакти з російською елітою для пошуку наступника, який зможе впровадити відповідні речі в життя і повернути мир у європейську частину", – наголосив Чаленко.

Операція в Курській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ звільнили на Курщині ще 4 села і просуваються далі. За даними аналітика Bild з аналізу відкритих даних, ЗСУ продовжують просування в Курській області та змогли звільнити 4 населені пункти.

Президент України Володимир Зеленський висловився про бої під Курськом. Ні експерти, ні західні військово-політичні кола високопосадовців не знають кінцевої мети Курської операції.

Нагадаємо, у Зеленського назвали мету боїв на Курщині. Радник глави Офісу президента зазначив, що ціллю операції в Курській області є захист цивільного населення областей України, що межують із Росією. За словами Михайла Подоляка, Україна не зацікавлена в окупації.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна Росії та України Курська область Операція в Курській області
Реклама

Головне за день

Мир в обмін на території: два сценарії для України

Мир в обмін на території: два сценарії для України

08:10 Погляди
Російські окупанти просунулися на двох напрямках: в ISW розкрили деталі

Російські окупанти просунулися на двох напрямках: в ISW розкрили деталі

08:08 Україна
"Путін це усвідомлює": операція ЗСУ на Курщині може зруйнувати путінський режим – Чаленко

"Путін це усвідомлює": операція ЗСУ на Курщині може зруйнувати путінський режим – Чаленко

08:05 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Помер Кончаловський: у родині путініста Михалкова сталося горе 6082

Помер Кончаловський: у родині путініста Михалкова сталося горе

Ніби помер : шанувальники не впізнали чоловіка померлої Анастасії Заворотнюк 4065

"Ніби помер": шанувальники не впізнали чоловіка померлої Анастасії Заворотнюк

У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська 3773

У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська

Наймасштабніша атака за час війни: Україна вночі вдарила одразу по 4 аеродромах РФ – ЗМІ 2179

Наймасштабніша атака за час війни: Україна вночі вдарила одразу по 4 аеродромах РФ – ЗМІ

Останні новини

08:30

"Заліза в голові стало більше": Віктор Розовий вийшов на зв'язок із шанувальниками

08:10

Мир в обмін на території: два сценарії для УкраїниПогляд

08:08

Російські окупанти просунулися на двох напрямках: в ISW розкрили деталі

08:05

"Путін це усвідомлює": операція ЗСУ на Курщині може зруйнувати путінський режим – Чаленко

06:52

РФ боїться швидкого просування українців на Курщині: в ISW описали панічні дії російських сил

Путін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – КочетковПутін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – Кочетков
06:10

Росіянам треба бігти або готуватися відбиватисяПогляд

05:05

"Усі активно співпрацюють з Китаєм": Кочетков пояснив, чому члени ОДКБ ігнорують Путіна

05:03

Сім'я знайшла скарб в забитій дошками таємній кімнаті в будинку: що було всередині

04:30

Чому не варто натискати кнопку "повтор" на будильнику: експерт шокував причиною

Реклама
04:00

Авангард іде вперед: ЗСУ надовго в Курській області – несподіваний прогноз

03:30

У Ніколаса Карми округлилися очі: TAYANNA озвучила вартість свого луку

03:24

Потужний шторм не відступає: в Україні сильно затягується магнітна буря

03:10

"Шансів втримати не було": РФ окупувала ще два населених пункти

03:03

Жінка здивувала лайфхаком, як легко очистити крани від нальоту

02:50

Авіакатастрофа винищувачів Rafale у Франції: Макрон повідомив деталі

02:30

"Зрадили, кинули": Настя Приходько висловилася про Влада Яму і Потапа

02:20

Ексохоронці Януковича та нацгвардієць: СБУ викрила агентурну мережу РФ

02:00

Немає ні хвороби, ні допомоги ЗСУ: колишній продюсер Олега Винника викрив втікача

01:38

Ініціатива зі сторони РФ: через бої на Курщині росіяни хочуть обмін полоненими

01:31

Гарріс vs Трамп: Золотарьов оцінив, у кого більше шансів перемогти на виборах у СШАВідео

Реклама
01:05

Ми стримувались занадто довго: генерал США про бої в Курській області

01:02

Мінус 4 аеродрома за ніч: Генштаб опублікував дивовижні подробиці ударів по РФ

00:38

Помер Кончаловський: у родині путініста Михалкова сталося горе

00:36

Суперкубок УЄФА: Реал переміг Аталанту із прем'єрним голом Мбаппе

00:05

Чернишов терміново перервав траур: дружина Пєскова сильно захворіла

00:00

Україна готова до прийому біженців з РФ: у Мінінтеграції повідомили деталі

14 серпня, середа
23:37

Надзвичайна ситуація в галузі захисту здоров'я: у ВООЗ повідомили про вірус

23:26

У важкому стані: дружина кинула хворого Преснякова напризволяще

23:12

"Це дало полегшення": як Курська операція допомогла ЗСУ під Бахмутом

23:04

"Україна не зацікавлена в окупації": у Зеленського назвали мету боїв на Курщині

22:52

Строковик РФ під Курськом підірвав себе гранатою: ЗСУ врятували його

22:33

Росія "шукає" українські F-16: що сталося

22:19

"Пиріг Незалежності": 1+1 media та "Сніданок з 1+1" долучаються до творення гастрономічної традиції для кожної української родини

22:17

Німеччина підозрює українця у підриві "Північного потоку": вплив на відносини

22:16

Путініст Володимир Пресняков публічно зізнався, що тяжко хворий - перші деталі

22:11

ДБР розслідуватиме купівлю нерухомості родиною голови "Укренерго" Кудрицького - суд

21:52

Страждала на страшну хворобу: померла сестра Арсенія Яценюка

21:45

Мовою ненависної країни: Віра Брежнєва остаточно "закопала" себе на останньому концерті

21:43

Не лише Покровськ: росіяни націлились на ще одне стратегічне місто - що відомо

21:35

Копійчана добавка гарантує 100%-вий результат: як начисто відмити холодильникВідео

Реклама
21:23

У Києві на Рейтарській стався вибух гранатиВідео

21:17

Зеленський про бої під Курськом: "Досягаємо стратегічної мети"

21:09

Може бути інвалідом: путіністка Кудрявцева поскаржилася на здоров'я

21:02

Не розуміє Зеленського та має конфлікт з ним: західні ЗМІ про Камалу Гарріс

20:58

Дружину відомого українського шоумена запідозрили в четвертій вагітності

20:41

"Завтра мала бути із сім'єю": на фронті загинула госпітальєрка Олександра "Майк" Мулькевич

20:36

Над Одесою стовп диму: росіяни вдарили по місту ІскандеромВідео

20:35

Вчитель загубив важливий предмет, треба його знайти за 7 секунд: загадка на уважність

20:02

Операція в Курській області: ЗСУ звільнили ще 4 села і просуваються далі - BILD

19:56

Можливий удар найближчим часом: РФ спорядила ракетами кораблі і "Тушки", подробиці

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження подругиЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти