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Після палацового перевороту в РФ піднімуться Дагестан і Чечня – Золотарьов

Альона Вороніна
12 липня 2023, 01:35
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Нинішня влада в Росії може впасти не у результаті повстання простих росіян, а в результаті палацового перевороту.
Владимир Путин, Андрей Золотарев
Після палацового перевороту в РФ піднімуться Дагестан і Чечня, вважає Золотарьов/ колаж: Главред, фото: скрін, Главред

Громадяни країни-агресорки Росії не повстануть проти російського диктатора Володимира Путіна, щоб його скинути. У РФ найімовірніше усунуть главу Кремля шляхом палацового перевороту.

Росіяни поводяться досить байдуже і не готові боротися проти диктатора. І хоча багато хто під час збройного заколоту вагнерівців радісно їх зустрічав і виносив їм воду, про масову підтримку заколотників говорити не доводиться. Про це сказав політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов під час чату на Главреді.

"Якщо взяти домінуючий настрій росіян, то всім байдуже. Ніхто не вийшов захищати легітимну владу в Ростові. Більше того, понесли мінеральну воду і соки вагнерівцям. Але говорити про масову підтримку, коли б армія цілими частинами переходила на бік заколотників, теж не доводиться. Всім байдуже, всі вичікують. Це домінуючий настрій серед росіян", – зазначив Золотарьов.

Він звернув увагу, що войовничі пости росіян у соцмережах не означають, що громадяни РФ будуть так само войовничо поводитися у реальному житті.

"Відкриєш Фейсбук – такі войовничі у людей пости, а в реальному житті все інакше. Адже одна справа декларувати бойовий дух і готовність, а інша – реально підставляти голову. Тому обивателі вважали за краще триматися від усього цього подалі", – сказав політолог.

Золотарьов впевнений, що якщо в РФ щось таки станеться, то це буде палацовий переворот, як бувало уже не раз. А народ при цьому мовчатиме.

"Тому більш імовірний сценарій не якихось революційних подій і народних повстань, а палацового перевороту. От він і може призвести до того, що шашечки доміно почнуть складатися: Дагестан, Чечня тощо. Всі прекрасно розуміють: є Путін – є Кадиров, немає Путіна – немає Кадирова. Кровників у глави Чечні більш ніж достатньо. От там може все початися. Тож чекаємо осені", – підсумував політолог.

Дивіться відео чату на Главреді з Андрієм Золотарьовим:

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Чи можливий ще один заколот в РФ

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що у країні-агресорі Росії може статися новий військовий заколот або навіть революція. Бунт здатні підтримати багато людей. У глави Кремля Володимира Путіна немає військової сили всередині своєї країни, а його населення не захищене.

Представник Легіону "Свобода Росії" Максиміліан Андронніков з позивним "Цезар" висловив думку, що режим Володимира Путіна у країні-окупанті Росії впаде вже до кінця 2024 року. Заколот ПВК "Вагнера" і Пригожина, який уникнув покарання через компромат на Путіна, продемонстрував передумови до таких подій.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначав, що 2024-й може стати останнім роком Путіна при владі. Золотарьов додав, що процес пошуку наступника Путіна після пригожинського заколоту радикально активізувався. Тому великі шанси на те, що 2024 рік може стати останнім роком перебування Путіна при владі, навіть якщо він ще на певний час затримається в Кремлі.

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