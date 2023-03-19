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Одягнуть кайданки: юрист з РФ розкрив сценарій арешту Путіна

19 березня 2023, 03:40
Навіть в Душанбе Володимир Путін буде себе почувати невпевнено, вважає Гліб Богуш.
Володимир Путін
Володимир Путін / Фото: сайт Кремля

Після рішення про видачу ордера на арешт Володимира Путіна він зможе їздити в зарубіжні країни, але тільки на розсуд тих глав держав, які захочуть його у себе бачити і які нададуть йому таку можливість приїхати, заявив експерт з міжнародного права, кандидат юридичних наук, науковий співробітник Копенгагенського університету Гліб Богуш.

"Що стосується зобов'язань заарештувати його і передати до суду, то вони є тільки в учасників Міжнародного кримінального суду", - пояснив він в інтерв'ю виданню Новая газета Европа.

При цьому юрист нагадав, що навіть Таджикистан є учасником Римського статуту, тому в Душанбе Путін буде себе почувати невпевнено.

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На питання про те, чи можуть в Душанбе на Путіна надіти кайданки, він відповів: "А чому ні? Я вам просто кажу, які можуть бути сценарії. Я розумію, що ви іронізуєте, я теж привів у приклад Душанбе невипадково. Але вирішувати буде влада тієї країни, куди приїде Путін: як їм бути з їх міжнародними зобов'язаннями — з одними, з іншими, як ці зобов'язання співвідносяться".

Ордер на арешт Путіна

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що міжнародне співтовариство має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ

Інциденти, виявлені управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

Президент США Джо Байден заявив, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Володимира Путіна є виправданим, оскільки російський президент скоїв військові злочини.

Читайте більше:

Володимир Путін МКС
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