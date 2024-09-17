Злякалися ядерних погроз: в Трампа вимагають прямих переговорів США і Росії

В оточені кандидата в президенти США вважають, що прямий діалог між Вашингтоном та Москвою може сприяти припиненню війни в Україні.

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Відсутність відповіді на руйнування "червоних ліній" у Трампа називають стриманістю / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Donald Trump

Один із ключових радників кампанії Дональда Трампа, його молодший син Трамп-молодший та Роберт Кеннеді, який публічно підтримав республіканця, переконані в необхідності діалогу США з країною-агресором Росією.

Як пише The Hill, аргументують таку необхідність в оточенні Трампа тим, що Кремль насправді проявляє стриманість після перетину так званих "червоних ліній" а не слабкість.

"Яструби в адміністрації Байдена, здається, забули, що Росія – ядерна держава… Путін неодноразово давав зрозуміти, що Росія застосує ядерну зброю за крайніх обставин", – кажуть представники Трампа. відео дня

Вони переконані, що дозвіл на використання далекобійної зброї від США може спровокувати ядерну війну і це не в інтересах Штатів.

"Між запуском американських ракет вглиб російської території і ядерним обміном не залишилося жодного кроку. Ближче до цієї межі вже не підійти. І заради чого? Щоб "послабити Росію"? Щоб контролювати українські корисні копалини? Жоден життєво важливий американський інтерес не стоїть на кону", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього в оточені Трампа, фактично, повторюють неправдиві заяви Кремля про мету війни РФ - досягнення нейтралітету України та зупинення розширення НАТО на схід. Вони не вірять у те, що насправді агресор Росія може розширити війну і на країни Альянсу.

У підсумку Трамп-молодший та Кеннеді закликають до прямих переговорів США та Росії для "деескалації конфлікту". Як аргумент до цього рішення вони наводять обіцянку Дональда Трампа покласти край війні ще до вступу на пост президента у випадку перемоги на виборах.

Що таке The Hill? The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

Заяви Трампа щодо війни в Україні

Нагадаємо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що однією з перших речей, яку він зробить у випадку перемоги на виборах - врегулює війну між країною-агресором Росією та Україною.

Напередодні він навіть пояснив, як саме хоче примусити кремлівського диктатора Путіна до переговорів. Трамп планує зателефонувати йому і сісти за один стіл для діалогу. Якщо очільник РФ йому відмовить - протягом 12 місяців після вступу республіканця на посаду президента у випадку перемоги, США знизять ціни на енергоносії вдвічі, чи більше.

Раніше Дональд Трамп вже говорив з президентом України Володимиром Зеленським по телефону. Після чого глава України розповів, що Трамп висловив прихильність Україні та розуміння, як складно вижити під час війни.

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