'Готуються дуже тихо': експерт розповів про заколоти проти Путіна

На сайті Главред відбувся чат із дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України, керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огризком. Він розповів, чи є зараз ознаки підготовки до такого заколоту проти Путіна в Росії.
Експерт вважає, що такі речі на публіку не виносять, вони готуються дуже тихо, але тенденція на зміну режиму, безумовно, вже є очевидною.
"Питання лише в тому, що стане тригером до цих змін. Я вважаю, що головним із них стане не Кадиров, не Чечня, не те, що там зараз гуртуються люди, які хочуть змін, а перемога України на полі бою. Тоді всім стане зрозуміло, що король голий, що ця недоімперія на межі краху і розвалу. І тоді автоматично з’являться сили, які будуть або боротися за збереження цієї імперії, або будуть пропонувати з нею покінчити, почати будувати щось інше, нове, можливо, не таке велике, імперське та мілітаризоване, а також почнуть думати про певну форму повернення до розумних відносин із цивілізованим світом", - пояснив Огризко.
Однак експерт наголошує, що ключовими будуть лише наші успіхи на фронті.
Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Володимиром Огризком:
Нагадаємо, що у РФ випадково злили адреси спецслужб Путіна в Москві та Петербурзі. Центр "Досьє" опублікував дані з московськими та петербурзькими адресами ГРУшників та секретної служби диктатора Володимира Путіна і не тільки.
Ексглава МЗС розкрив несподіваний сценарій заколоту у РФ. РФ еліти можуть вирішити, що простіше віддати когось на заслання і звинуватити його у встановленні тиранії. Однак саме це середовище може стати ключовим у процесі організації заколоту.
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