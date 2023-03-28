Готують, перуть та ублажають: окупанти змушують жінок-військових ставати польовими дружинами

Втекти до держави-терористки росіянки не намагалися, бо через кордон їх просто не пропустили б. Окрім того, свої ж могли б легко пристрелити.

Окупанти змушують жінок-військових ставати польовими дружинами / Міноборони РФ

Російські окупанти, які ведуть злочинну війну проти України, змушують жінок-військовослужбовців ставати польовими дружинами для офіцерів. А тих, хто відмовляється ублажати окупантів, жорстоко карають. Про це в інтерв'ю виданню "Радіо Свобода" розповіла санітарка медичної роти Маргарита, яка вирушила на війну в Україну за контрактом.

"Коли я тільки прибула до Нижнього Новгорода, в Новосмоліне, мене на шикуванні полковник одразу помітив. Він командує 10-м танковим полком. Він сказав: "Марго, підійди, до мене". Запитав, чому я не одягнена, у мене ще форми тоді не було. Я сказала, що наша профслужба дуже погано працює і на мене немає розміру. Він розпорядився, щоб мене одягли і сказав, що завтра виходжу в штаб працювати. Я спочатку не зрозуміла, я начебто в медроту приїхала, і мені медичній справі треба вчитися. А коли вже вийшла до штабу на роботу і стала з хлопцями з відділу кадрів ближче спілкуватися, вони мені сказали: "Полкан на тебе око поклав. Будеш польовою дружиною, мабуть". Я спитала, як це, а вони відповіли: готувати, прати та ублажати", - розповідає росіянка.

Як зазначила громадянка країни-агресорки, вона відмовилася ставати польовою дружиною для окупантів, а тому була жорстко покарана. Її кидали ночувати на вулиці та залишали голодною.

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"Місяць я просто жила на вулиці. Коли інші ночували в наметах та будиночках, я спала на землі, біля дороги, у маленькому лісочку. Разом із мишами-полівками. Намагалася якось себе зігріти, звісно. Але коли ти змерз, ти не заснеш ніколи. Могли й голодною залишити. Зламати хотіли загалом, щоб я погодилася з ним спати. Але я витримала, і коли він зрозумів це, мене одразу ж закинули до артилерії, теж за його наказом. У червону зону, на передок. Може, думав, що я там здохну", - розповідає вона.

За словами росіянки, втекти до держави-терористки жінки не намагалися, бо через кордон їх просто не пропустили б. Окрім того, свої ж могли б легко пристрелити.

Нагадаємо, нещодавно колишній глава Роскосмосу країни-агресорки РФ Дмитро Рогозін заявив про те, що на лінії фронту на російських окупантів нібито діють інформаційно-психологічними атаками. За його словами, ночами "еротичним голосом" російських військових закликають здатися. При цьому іноді українські захисники виходять на зв'язок по рації.

"Там дівчина намагається чарівно-еротичним голосом, наслідуючи сирені з грецьких міфів, сказати: "Вареники вже наварені, пельмені готові. Переходьте на нашу сторону, переходьте!", - заявив Рогозін.

Раніше повідомлялося, що російське командування змушене змінювати тактику ведення війни через значні успіхи на фронті Збройних сил України. Окупанти вже деморалізовані, а тому не хочуть виконувати накази свого керівництва. У зв'язку з цим командування РФ розгорнуло загородзагони, які погрожують стріляти по своїх.

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