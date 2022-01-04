Як позбутися від похмілля: перевірені поради лікаря

Як побороти похмілля - поради лікаря / Фото pixaby

Всім знайоме це почуття на ранок після бурхливої ночі, коли болить голова, відчувається спрага і взагалі пригнічений стан. Похмілля - це дуже неприємно, але є способи його перемогти, повідомив лікар-невролог Євген Скрипник.

Вживання спиртного викликає на ранок інтоксикацію організму і в результаті це викликає накопичення в організмі ацетальдегіду.

Головні поради по боротьбі з похміллям

Якщо нудота - то випити ліки (Метоклопрамід, церукал, домрід,тощо);

Якщо болить голова-то знеболювальне (Ібупрофен, парацетамол, ацетилсаліцилова кислота);

Вживання їжі, легкий суп, кашу;

Ніякого пива та іншого алкоголю!

І найголовніше правило - багато пити води, алкоголь діє, як сечогінні, викликає зневоднення. Тому тільки вода! 2-4 літри на добу! Чим більше, тим краще!

Розсоли та інші напої не підтвердили такий факт, як допомога при похміллі, тому пийте тільки воду. Зокрема, розсоли містять багато солі, а сіль затримує воду, а нам потрібно навпаки, щоб вода виводила токсини з організму. Якщо є можливість-це поспати і прогулятися на свіжому повітрі.

Зазвичай похмілля триває не більше доби.

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Також пам'ятайте, що сорбенти (активоване вугілля, медіхронал і інші) не допомагають з похміллям, так як не мають доведеної ефективності.

"Щоб не було похмілля – потрібно пити алкоголь у помірних дозах, або краще взагалі не пити"- порадив лікар.

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