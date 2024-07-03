У Донецьку вибухи: в мережі повідомляють про влучання у склад боєкомплекту окупантів

В окупованому Донецьку ввечері у середу, 3 липня, прогриміли вибухи, після яких у повітря піднявся стовп диму.
У місцевих пабліках повідомляють про "приліт". Зазначається, що, ймовірно, відбулося влучання по складах з боєприпасами російських окупантів.
Також у мережі з’явилилися фото і відео наслідків удару.
Варто зазначити, що офіційної інформації від українських військових про атаку в Донецьку наразі не було.
Дивіться фото вибухів в Донецьку:
У виданні "Новини Донбасу" повідомили, що, за попередньою інформацією, пожежа сталася на вулиці Світлого шляху. Там розташований, зокрема, колишній артпростір "Ізоляція", на території якого окупанти облаштували колонію для полонених. Там же, за свідченнями очевидців, російські війська зберігають бойову техніку.
Вибухи в РФ та на окупованих територіях – останні новини
Раніше повідомлялося, що у Краснодарському краї РФ приліт – була уражена казарма військової частини ППО під Єйськом. Внаслідок ураження військового об’єкта російських окупантів дев’ятеро осіб поранені.
Також раніше повідомлялося, що у Криму – вибухи, російська ППО "шарахнула" по пляжу з людьми. Серед мирних мешканців були загиблі.
Нагадаємо, були вибухи в Бєлгороді – росіяни поскаржилися на масовану атаку дронів. У РФ заявили про те, що нібито збили вночі 29 українських безпілотників.
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