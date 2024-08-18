Засудили 'Курську операцію': Хто підтримує РФ та проти України

Влада Північної Кореї та Сирії засудили операцію в Курську та заявили про підтримку РФ.

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Країни, які підтримують РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

МЗС КНДР виступило із заявою, в якій засудило військову операцію України в Курській області, до цієї критики також долучилась влада Сирії. Про це написали в Reuters.

Крім того, керівництво КНДР висловило повну підтримку Росії та заявило, що завжди буде "підтримувати Росію, коли вона прагне захистити свій суверенітет".

"Ми рішуче засуджуємо збройний напад на російську територію з боку маріонеткового режиму Зеленського під контролем та за підтримки США та Заходу як непрощений акт агресії та терору", — йдеться у заяві. відео дня

Також офіційні особи Пхеньяну заявили, що Америка нібито передала Україні "астрономічну" кількість летальної зброї. Саме цією зброєю, за словами КНДР, Україна воює проти Росії в Курській області.

Західні ЗМІ написали, що напередодні у сирійському МЗС заявили, що засуджують вторгнення ЗСУ у Курську область.

"Сирійська Арабська Республіка з великою стурбованістю стежить за новинами про терористичну атаку українських сил на Курську область РФ, спрямовану на цивільні об'єкти, внаслідок якої загинули безневинні мирні жителі, у тому числі дві бригади швидкої допомоги, та отримали поранення десятки людей, зокрема дітей", — йдеться у заяві.

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Нагадаємо, раніше американський адмірал заявив, що Керченський міст в Криму є основною та законною ціллю для ЗСУ.

Також сили оборони України протягом одного дня операції на території Курської області беруть в полону 100-150 полонених, зазначив очільник Сумської МВА.

Стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті та заявив, що українські бійці показали протягом останніх днів дуже хороші результати.

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