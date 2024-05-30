ЗСУ контролюють Вовчанськ на 70%: що відбувається у місті та за містом

Наразі у місті тривають вуличні бої. В окупантів - серйозні проблеми з логістикою.

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ЗС РФ продовжують штурмувати місто / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Deepstatemap.live

Збройні сили України наразі контролюють 70% території Вовчанська на півночі Харківської області. Тривають вуличні бої, розповів в ефірі УП речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.

За його словами, ЗСУ продовжують облаштування додаткових оборонних позицій, щоб завадити просування окупантів углиб області.

"Збройні сили України контролюють Вовчанськ… можемо говорити про 70% контролю за місто, тривають вуличні бої. Ворог не змінює тактику - намагається просуватися малими групами, закріплюватися на новій території. Збройні сили цього не дають зробити", - зауважив Повх.

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Повх додав, що логістика росіян суттєво ускладнена.

"Логістика ворога ускладнена. Доходить до того, що перекидання боєпрпасів і продовольства ворог здійснює за допомогою багі, мотоциклів, але не бронетехнікою", - пояснив речник ОТУВ "Харків".

Наступ Росії - останні новини

Російські окупанти продовжують концентрувати сили на півночі Харківської області на напрямку головного удару Стрілеча-Липці та неподалік від міста Вовчанськ. Ворог здійснює передислокацію додаткових бригад і полків з інших напрямків бойових дій та напряму з полігонів.

На думку Інституту вивчення війни, Путін продовжує готувати громадян країни-агресорки Росії до затяжної війни проти України. В одній зі своїх останніх заяв глава Кремля зазначав, що всі росіяни повинні "працювати так, ніби на передовій", і що вони переживають "унікальний історичний момент".

На Куп'янському напрямку окупанти мають намір захопити Табаївку і вийти до Оскільського водосховища. Найімовірніше, зауважив у чаті на Главреді експерт Дмитро Снєгирьов, ціллю для РФ є не Куп'янськ, а Ізюм.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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