ЗСУ контролюють Вовчанськ на 70%: що відбувається у місті та за містом

Збройні сили України наразі контролюють 70% території Вовчанська на півночі Харківської області. Тривають вуличні бої, розповів в ефірі УП речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Юрій Повх.
За його словами, ЗСУ продовжують облаштування додаткових оборонних позицій, щоб завадити просування окупантів углиб області.
"Збройні сили України контролюють Вовчанськ… можемо говорити про 70% контролю за місто, тривають вуличні бої. Ворог не змінює тактику - намагається просуватися малими групами, закріплюватися на новій території. Збройні сили цього не дають зробити", - зауважив Повх.
Повх додав, що логістика росіян суттєво ускладнена.
"Логістика ворога ускладнена. Доходить до того, що перекидання боєпрпасів і продовольства ворог здійснює за допомогою багі, мотоциклів, але не бронетехнікою", - пояснив речник ОТУВ "Харків".
Наступ Росії - останні новини
Російські окупанти продовжують концентрувати сили на півночі Харківської області на напрямку головного удару Стрілеча-Липці та неподалік від міста Вовчанськ. Ворог здійснює передислокацію додаткових бригад і полків з інших напрямків бойових дій та напряму з полігонів.
На думку Інституту вивчення війни, Путін продовжує готувати громадян країни-агресорки Росії до затяжної війни проти України. В одній зі своїх останніх заяв глава Кремля зазначав, що всі росіяни повинні "працювати так, ніби на передовій", і що вони переживають "унікальний історичний момент".
На Куп'янському напрямку окупанти мають намір захопити Табаївку і вийти до Оскільського водосховища. Найімовірніше, зауважив у чаті на Главреді експерт Дмитро Снєгирьов, ціллю для РФ є не Куп'янськ, а Ізюм.
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
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