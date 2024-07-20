Зможе вистояти і без підтримки США: Блінкен видав заяву про війну в Україні

Блінкен наголосив, що будь-яка нова адміністрація повинна буде враховувати сильну двопартійну підтримку України в Конгресі.

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Блінкен дав прогноз війни в Україні / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОП

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе "вистояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному плані" без підтримки США

Зазначається, що Блінкен вперше прямо заговорив про те, що колишній президент Дональд Трамп може виграти вибори в листопаді та відмовитися від зобов’язань перед Україною, передає видання Associated Press.

Натомість держсекретар висловлює впевненість, що завдяки підтримці понад 20 європейських країн Україна зможе вистояти і без підтримки Сполучених Штатів.

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Блінкен заявив у п'ятницю, що будь-яка нова адміністрація повинна буде враховувати сильну двопартійну підтримку України в Конгресі в інтересах протидії спробам лідера Росії Володимира Путіна розширити територію та вплив Москви.

Що відомо про The Associated Press?, Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинарська мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, зокрема з українським національним агентством УНІАН, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Норвегія передасть Україні винищувачі F-16. Норвегія бере участь у підготовці українських пілотів у Данії з осені 2023 року і продовжуватиме підтримувати навчальні заходи. Загалом країна обіцяє надати шість літаків, повідомили у пресслужбі уряду Норвегії.

Франція передасть Україні новий пакет допомоги. В новий пакет допомоги від Франції, за даними ЗМІ, ввійде більше сотні бронемашин, артилерійські установки Caesar та кілька десятків легких танків. Крім того, Франція передбачає постачання Україні протитанкових ракет, вантажівок і радарів.

Греція планує через США передати Україні 32 винищувачі F-16. Афіни зважилися на таке рішення, оскільки хочуть модернізувати 82 літаки F-16 у Block-70 і закупити у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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