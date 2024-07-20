Зможе вистояти і без підтримки США: Блінкен видав заяву про війну в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна зможе "вистояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному плані" без підтримки США
Зазначається, що Блінкен вперше прямо заговорив про те, що колишній президент Дональд Трамп може виграти вибори в листопаді та відмовитися від зобов’язань перед Україною, передає видання Associated Press.
Натомість держсекретар висловлює впевненість, що завдяки підтримці понад 20 європейських країн Україна зможе вистояти і без підтримки Сполучених Штатів.
Блінкен заявив у п'ятницю, що будь-яка нова адміністрація повинна буде враховувати сильну двопартійну підтримку України в Конгресі в інтересах протидії спробам лідера Росії Володимира Путіна розширити територію та вплив Москви.
Що відомо про The Associated Press?,
Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинарська мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, зокрема з українським національним агентством УНІАН, пише Вікіпедія.
Військова допомога Україні
Нагадаємо, що Норвегія передасть Україні винищувачі F-16. Норвегія бере участь у підготовці українських пілотів у Данії з осені 2023 року і продовжуватиме підтримувати навчальні заходи. Загалом країна обіцяє надати шість літаків, повідомили у пресслужбі уряду Норвегії.
Франція передасть Україні новий пакет допомоги. В новий пакет допомоги від Франції, за даними ЗМІ, ввійде більше сотні бронемашин, артилерійські установки Caesar та кілька десятків легких танків. Крім того, Франція передбачає постачання Україні протитанкових ракет, вантажівок і радарів.
Греція планує через США передати Україні 32 винищувачі F-16. Афіни зважилися на таке рішення, оскільки хочуть модернізувати 82 літаки F-16 у Block-70 і закупити у Франції 24 винищувачі четвертого покоління Rafale.
Хто такий Ентоні Блінкен?
Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.
Більше цікавих новин:
- У Білому домі дали дивну відповідь, виправдовуючи заборону ЗСУ бити вглиб Росії
- Удар буде силовий: Україна і США готують помсту РФ за удар по Охматдиту - Білий дім
- Байден може знятися з виборів: у Білому домі зробили заяву на тлі чуток
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред