Жорсткий тиск на ЗСУ: чому ворогу вдається просуватися на Покровському напрямку

Українська армія на противагу ворогу наразі немає достатніх засобів для ефективного захисту на цій ділянці фронту.

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Зупинити противника з перевагою у живій силі на Покровському напрямку ЗСУ поки не вдається / Колаж: Главред, фото: 95 ОДШБР, Генштаб ЗСУ

Окупаційним військам РФ зараз вдається просуватися на Покровському напрямку. Чисельна перевага противника, щільний артилерійський вогонь та активне застосування керованих авіабомб відіграють в цьому ключові ролі. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, це основні причини, через які ворожому угрупованню вдається просуватися вперед. ЗСУ наразі не мають чисельної та артилерійської переваги, тому втримати займані позиції буває подекуди вкрай тяжко.

"Але найголовніше — активне використання авіаційних бомб, що коригуються, проти яких, на жаль, міська забудова не допоможе", пояснює Попович. відео дня

За його словами, російські загарбники просто стирають з лиця землі невеликі села, використовуючи КАБи, якщо їм потрібно просунутися вперед на тій, чи іншій ділянці.

"Вони не особливо навіть розбирають, чи є у цих населених пунктах умови оборони чи ні — просто зносять їх, чудово розуміючи, що якщо там не залишиться жодної цілої будівлі, наші будуть змушені відступити для того, щоб зберегти людей, а вони зможуть спокійно зайти на позиції", - додав експерт.

Таку тактику противник активно застосовує не лише на Покровському напрямку, а й на інших ділянках фронту. Окупанти бачать, що наразі в України немає достатньо ресурсів для боротьби з цим видом зброї, тому авіаційні бомби поки що багато в чому вирішують ситуацію.

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Ситуація на Покровському напрямку - що змінилося

Нещодавно стало відомо, що силам оборони України поки що не вдалося знайти ефективний спосіб, який допоміг би остаточно зупинити противника на Покровському напрямку. Окупанти не припиняють спроби тиску, їхні головні маневри пов'язані із закріпленням на залізничних коліях.

Нагадаємо, в ISW зазначили, що російська армія активно просувається на Донбасі. Зокрема, просуванню армії РФ у напрямку Покровська на Донеччині сприяє нестача живої сили в ЗСУ та рельєф місцевості на північний захід від Авдіївки.

CNN напередодні писало, що російська окупаційна армія продовжує тиснути на українські позиції на Донбасі та може просуватися до ключового міста на сході країни - Покровська. Втрата Покровська може поставити під загрозу всю стратегічну лінію постачання Сил оборони.

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