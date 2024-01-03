Залужний перед війною кілька разів їздив до Чехії: чиновник розкрив, про що домовлялись

Міноборони Чехії почало активніше співпрацювати з українським Генштабом у грудні 2021 року.

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Про що домовлявся Залужний перед війною в Україні із чеськими військовими / колаж: Главред, фото: ОПУ, Суспільне, ua.depositphotos.com

Уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний, який раніше на посаді заступника міністра оборони Чехії займався співпрацею з Україною, розповів, що Міноборони Чехії почало активніше співпрацювати з українським Генштабом у грудні 2021 року.

Для "Радіо Свобода" він також повідомив, що Чехія відправила Україні першу реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) на четвертий день повномасштабного вторгнення Росії - 27 лютого 2022 року.

"До речі, її (реактивну систему залпового вогню - ред.) оплатив уряд Чеської Республіки. У перші дні більшість країн казали, що неможливо доставити ніякої зброї, бо росіяни розбомблять колони ракетами. Найкращим прикладом було показати їм, що це виходить з нашого заводу і на четвертий день вона вже використовується проти окупантів, проти агресорів", - сказав Томаш Копечний. відео дня

Він також додав, що така співпраця через кілька місяців після вторгнення РФ привела до створення міжнародної структури для координації поставок озброєння Україні, відому як формат "Рамштайн".

"Те, що ми обговорювали, було переліком обладнання, яке можна було поставити безкоштовно, тому що воно перебувало у військових запасах чеської армії", - розповів подробиці Копечний.

Нагадаємо, що президент Чехії висловився про підтримку України. Президент Чехії Петр Павел закликав Захід продовжувати підтримувати Україну, інакше наступний рік може бути сприятливішим для Росії.

Президент Чехії спрогнозував, коли РФ може відновити свою боєздатність. Наразі країни НАТО розглядають Росію як основну загрозу для безпеки Європи та готуються до можливого "конфлікту високої інтенсивності" на континенті.

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