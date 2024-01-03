УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Залужний перед війною кілька разів їздив до Чехії: чиновник розкрив, про що домовлялись

Юлія Закрепа
3 січня 2024, 15:56
Міноборони Чехії почало активніше співпрацювати з українським Генштабом у грудні 2021 року.
Залужний перед війною кілька разів їздив до Чехії: чиновник розкрив, про що домовлялись
Про що домовлявся Залужний перед війною в Україні із чеськими військовими / колаж: Главред, фото: ОПУ, Суспільне, ua.depositphotos.com

Уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний, який раніше на посаді заступника міністра оборони Чехії займався співпрацею з Україною, розповів, що Міноборони Чехії почало активніше співпрацювати з українським Генштабом у грудні 2021 року.

Для "Радіо Свобода" він також повідомив, що Чехія відправила Україні першу реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) на четвертий день повномасштабного вторгнення Росії - 27 лютого 2022 року.

"До речі, її (реактивну систему залпового вогню - ред.) оплатив уряд Чеської Республіки. У перші дні більшість країн казали, що неможливо доставити ніякої зброї, бо росіяни розбомблять колони ракетами. Найкращим прикладом було показати їм, що це виходить з нашого заводу і на четвертий день вона вже використовується проти окупантів, проти агресорів", - сказав Томаш Копечний.

відео дня

Він також додав, що така співпраця через кілька місяців після вторгнення РФ привела до створення міжнародної структури для координації поставок озброєння Україні, відому як формат "Рамштайн".

"Те, що ми обговорювали, було переліком обладнання, яке можна було поставити безкоштовно, тому що воно перебувало у військових запасах чеської армії", - розповів подробиці Копечний.

Нагадаємо, що президент Чехії висловився про підтримку України. Президент Чехії Петр Павел закликав Захід продовжувати підтримувати Україну, інакше наступний рік може бути сприятливішим для Росії.

Президент Чехії спрогнозував, коли РФ може відновити свою боєздатність. Наразі країни НАТО розглядають Росію як основну загрозу для безпеки Європи та готуються до можливого "конфлікту високої інтенсивності" на континенті.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні Чехія Валерій Залужний
Реклама

Головне за день

Наслідок роботи ЗСУ: у ВМС сказали, чому РФ не била ракетами з флоту під час останніх атак

Наслідок роботи ЗСУ: у ВМС сказали, чому РФ не била ракетами з флоту під час останніх атак

16:47 Україна
Ворог почав наступ на новому напрямку: аналітик оцінив ситуацію під Авдіївкою

Ворог почав наступ на новому напрямку: аналітик оцінив ситуацію під Авдіївкою

16:40 Україна
Залужний перед війною кілька разів їздив до Чехії: чиновник розкрив, про що домовлялись

Залужний перед війною кілька разів їздив до Чехії: чиновник розкрив, про що домовлялись

15:56 Україна
Всі головні новини

Популярне

Ситуація в Авдіївці змінилась: екс-командир Айдару розповів про рекордні втрати 70458

Ситуація в Авдіївці змінилась: екс-командир "Айдару" розповів про рекордні втрати

Знищення ТУ-95 та ТУ-22 над територією Росії: експерт назвав єдиний варіант 32861

Знищення ТУ-95 та ТУ-22 над територією Росії: експерт назвав єдиний варіант

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек 27478

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек

РФ стягнула резерви й пішла на захоплення великого міста: генерал назвав напрямок 19496

РФ стягнула резерви й пішла на захоплення великого міста: генерал назвав напрямок

Останні новини

17:12

"Розвідка потужна": полковник розкрив підготовку нового ракетного теракту РФ по Україні

16:47

Наслідок роботи ЗСУ: у ВМС сказали, чому РФ не била ракетами з флоту під час останніх атак

16:40

Ворог почав наступ на новому напрямку: аналітик оцінив ситуацію під Авдіївкою

16:30

"Кинджали" в дефіциті: Коваленко розповів, коли РФ може повторити удар

16:23

Скільки можна цитрусових в день: кількість, яка може нашкодити

Росія тероризує Україну "Кинджалами" та робить ставку на виснаження "Patriot" - МельникРосія тероризує Україну "Кинджалами" та робить ставку на виснаження "Patriot" - Мельник
16:21

Телеканал "1+1 Україна" став абсолютним лідером перегляду у новорічні дні

16:11

У Туска закликали передати Україні далекобійні ракети: Захарова істерить про удари

15:56

Залужний перед війною кілька разів їздив до Чехії: чиновник розкрив, про що домовлялись

15:53

Партія "Єдина Росія" активізувала набір до власної ПВК: що пропонують росіянам

Реклама
15:51

Це дуже смачно: шикарна і найшвидша закуска від якої всі в захватіВідео

15:19

Не божевільні, а гурмани: для чого люди додають яєчну шкаралупу в каву

15:18

Це не можна робити 4 січня, щоб не втратити здоров'я: важливі прикмети і заборони

14:59

Кому категорично не можна їсти яйця: лікарі дали остаточну відповідь

14:59

Гроші на пенсії поки будуть, але проблеми з'являться в іншому: чим загрожує зупинка допомоги ЄС

14:59

Філіп Кіркоров зробив величезне моторошне татуювання на видному місці

14:48

Обмежень немає: експерт пояснив, чим Україна може бити по території РФ

14:40

Латвія зміцнює військову оборону на кордонах з РФ та Білоруссю: що відбувається

14:31

Чим небезпечна ракета Кинджал: головні особливості зброї

14:31

Вдарить -20 і повалить сніг: коли в Україні сильно похолодає

14:28

"Притягне великі гроші": де в будинку краще поставити грошове деревоВідео

Реклама
14:17

Удари по енергетичній інфраструктурі: в ЗСУ попередили про загрозу і назвали дату

13:54

Як онук зі старезним дідом: молодиця путінста Петросяна показала обличчя сина

13:43

Нова тактика ракетних ударів: у британській розвідці назвали цілі РФ в Україні

13:36

До чого сняться померлі родичі: що говорять древні прикмети

13:31

Поляки погрожують заблокувати пункт пропуску "Медика-Шегині": що відомо

13:08

Як зрозуміти, що у людини скоро буде інсульт: доктор Габорець назвав симптомиВідео

12:47

Різанина в Маріуполі: партизани приспали та ліквідували 17 окупантів

12:42

"Це стосується всієї України": що може статися в найближчі 2 тижні - прогнозВідео

12:32

Там велика кількість літаків: в ЗСУ прокоментували вибухи на аеродромі Бельбек

12:31

Як приготувати кекс в мікрохвильовці з какао і без: улюблений рецепт господиньВідео

12:15

"Не маєш права бути позором сім'ї": за що Сергія Притулу сварить дружина

12:13

Труднощі і випробування: хто зіткнеться з неприємностями в січні 2024

12:02

"Путін кровожерливо готується до виборів": Мельник сказав, як часто РФ може бити ракетами

11:54

Повістки на блокпостах: у поліції назвали, кого посилено перевіряють на Київщині

11:34

Як відмити всю кухню за лічені хвилини: жінка показала диво-засіб

11:28

Оптична ілюзія не для слабкодухих: чи зможете ви знайти змію серед черепах

11:07

"Київ був і є метою №1 для агресора": начальник КМВА розповів, чому РФ змінила тактику атак

10:58

Сантехніка засяє: господині додають до звичайного мила 2 таблетки

10:43

Зарплати та соціальні виплати зростуть: кому піднімуть і скільки додадуть грошей

10:39

РФ стягнула резерви й пішла на захоплення великого міста: генерал назвав напрямок

Реклама
10:38

Армія РФ зменшила кількість атак і зазнала великих втрат: Тарнавський розкрив деталі

10:11

Обійдеться без бід: названо 4 знаки зодіаку, для яких січень 2024 року буде нейтральним

09:54

Кінець війни в 2024 році: генерал розповів про головні цілі для Росії

09:53

Б'ють по максимуму: українців попередили про загрозу нового ракетного удару РФ

09:50

Загадка для найуважніших: потрібно за 5 секунд знайти чоловіка на малюнку

09:46

"Гроші доведеться банально друкувати": експерт описав три сценарії в Україні в 2024 році

09:25

Церковне свято 4 січня: не ходіть босоніж по дому

08:59

ЗСУ "перемелюють" штурмові групи РФ і розширюють плацдарм на Лівобережжі

08:58

Гороскоп на завтра 4 січня 2024: Діви - праця окупиться, Стрільцям пора діяти

08:50

Аргумент для України та Заходу: експерт пояснив, навіщо РФ влаштовує ракетний терор

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюрМода 2023
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти