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Ющенко різко змінив імідж і здивував новим образом з густою бородою

2 січня 2022, 14:40

Посивілий третій президент незалежної України на кадрах постав з бородою з рясною сивиною.

ющенко
Віктор Ющенко відпустив бороду / Facebook / k. yushchenko

Колишній президент України Віктор Ющенко різко поміняв свій імідж, відпустивши бороду.

Відповідні фото в Facebook опублікувала директор Ukrainian Wine & Spirit School, член Асоціації сомельє України Катерина Ющенко.

Посивілий третій президент незалежної України на кадрах постав з бородою з рясною сивиною.

Відзначимо, що фото були зроблені напередодні новорічних свят. Віктор Ющенко позував біля ялинки, прикрашеної іграшками.

Крім того, Катерина Ющенко також опублікувала відео сімейного святкування Нового року.

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/ Facebook/k.yushchenko

Додамо, що на останніх фото у своєму Facebook Ющенко з'являвся ще без бороди.

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/ Facebook/president.ukraine

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 20-річна внучка екс-президента Домініка Ющенка з'їздила на відпочинок на Мальдіви, і з задоволенням показує казкові пейзажі і шикарні фото в звабливих нарядах.

На фото Доменіка позувала спиною до фотографа, показавши неймовірну фігуру та бронзову засмагу.

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