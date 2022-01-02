Ющенко різко змінив імідж і здивував новим образом з густою бородою

Посивілий третій президент незалежної України на кадрах постав з бородою з рясною сивиною.
Колишній президент України Віктор Ющенко різко поміняв свій імідж, відпустивши бороду.
Відповідні фото в Facebook опублікувала директор Ukrainian Wine & Spirit School, член Асоціації сомельє України Катерина Ющенко.
Посивілий третій президент незалежної України на кадрах постав з бородою з рясною сивиною.
Відзначимо, що фото були зроблені напередодні новорічних свят. Віктор Ющенко позував біля ялинки, прикрашеної іграшками.
Крім того, Катерина Ющенко також опублікувала відео сімейного святкування Нового року.
Додамо, що на останніх фото у своєму Facebook Ющенко з'являвся ще без бороди.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що 20-річна внучка екс-президента Домініка Ющенка з'їздила на відпочинок на Мальдіви, і з задоволенням показує казкові пейзажі і шикарні фото в звабливих нарядах.
На фото Доменіка позувала спиною до фотографа, показавши неймовірну фігуру та бронзову засмагу.
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