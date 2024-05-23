Путін обмежений у часі, армія РФ скоро спробує зламати наш фронт – Сунгуровський

У Путіна залишилося не "вікно можливостей" до прибуття в Україну допомоги від Заходу, а лише "кватирка можливостей".

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Путін обмежений у часі, армія РФ скоро спробує зламати наш фронт, вважає Сунгуровський/ колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, Главред

Російські окупаційна армія у найближчі місяці може посилити свої дії на полі бою й намагатися зламати наш фронт. Диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін намагається скористатися ситуацією, поки в Україну ще не прибула іноземна допомога, і посилити російські наступальні операції.

Але насправді Путін дуже обмежений у часі – у нього залишилося не "вікно можливостей" до прибуття в Україну допомоги від Заходу, а лише "кватирка можливостей". Таку думку висловив директор військових програм Центру Разумкова, військовий експерт Микола Сунгуровський в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Всі говорять про вікно можливостей, але в Путіна залишилася усього лише кватирка можливостей. Він дуже обмежений у часі. Він розраховував, що допомога США взагалі не дійде до України, а зараз розраховує на те, що йому вдасться загальмувати темпи її надходження. Але факт у тому, що таке озброєння вже надходить. Темпи його надходження стануть вирішальним чинником – разом з нашою мобілізацією, звісно. Тому що неможливо розглядати ці питання окремо. Люди, техніка і наші спроможності загалом", – зазначив Сунгуровський. відео дня

Військовий експерт вважає, що країна-агресорка Росія може спробувати зламати наш фронт влітку цього року.

"Упродовж наступних місяців я очікую дуже інтенсивних, якщо не дій, то спроб РФ зламати наш фронт. До цього треба готуватися. Але готуватися ми маємо, враховуючи усі процеси з допомогою союзників і всередині Росії. До прикладу, дії, які противник розпочав на півночі, мають сенс лише коли є суттєві стратегічні резерви", – сказав Сунгуровський.

Він зазначив, що плани зі створення таких резервів у Росії також є, але наскільки вони можуть реалізуватися – велике питання.

"Можна планувати створення 16 бригад, 2-3 армій тощо. Але одна справа планувати, а інша – застосовувати ці засоби на фронті. Якщо Росія створює резерви, їх вистачить тільки на те, щоб затикати дірки на фронті. Про жодні стратегічні резерви не йдеться", – додав військовий експерт.

Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

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