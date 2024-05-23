УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Путін обмежений у часі, армія РФ скоро спробує зламати наш фронт – Сунгуровський

Альона Вороніна
23 травня 2024, 17:30
459
У Путіна залишилося не "вікно можливостей" до прибуття в Україну допомоги від Заходу, а лише "кватирка можливостей".
Украинские военные, Николай Сунгуровский
Путін обмежений у часі, армія РФ скоро спробує зламати наш фронт, вважає Сунгуровський/ колаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодний Яр, Главред

Російські окупаційна армія у найближчі місяці може посилити свої дії на полі бою й намагатися зламати наш фронт. Диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін намагається скористатися ситуацією, поки в Україну ще не прибула іноземна допомога, і посилити російські наступальні операції.

Але насправді Путін дуже обмежений у часі – у нього залишилося не "вікно можливостей" до прибуття в Україну допомоги від Заходу, а лише "кватирка можливостей". Таку думку висловив директор військових програм Центру Разумкова, військовий експерт Микола Сунгуровський в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Всі говорять про вікно можливостей, але в Путіна залишилася усього лише кватирка можливостей. Він дуже обмежений у часі. Він розраховував, що допомога США взагалі не дійде до України, а зараз розраховує на те, що йому вдасться загальмувати темпи її надходження. Але факт у тому, що таке озброєння вже надходить. Темпи його надходження стануть вирішальним чинником – разом з нашою мобілізацією, звісно. Тому що неможливо розглядати ці питання окремо. Люди, техніка і наші спроможності загалом", – зазначив Сунгуровський.

відео дня

Військовий експерт вважає, що країна-агресорка Росія може спробувати зламати наш фронт влітку цього року.

"Упродовж наступних місяців я очікую дуже інтенсивних, якщо не дій, то спроб РФ зламати наш фронт. До цього треба готуватися. Але готуватися ми маємо, враховуючи усі процеси з допомогою союзників і всередині Росії. До прикладу, дії, які противник розпочав на півночі, мають сенс лише коли є суттєві стратегічні резерви", – сказав Сунгуровський.

Він зазначив, що плани зі створення таких резервів у Росії також є, але наскільки вони можуть реалізуватися – велике питання.

"Можна планувати створення 16 бригад, 2-3 армій тощо. Але одна справа планувати, а інша – застосовувати ці засоби на фронті. Якщо Росія створює резерви, їх вистачить тільки на те, щоб затикати дірки на фронті. Про жодні стратегічні резерви не йдеться", – додав військовий експерт.

Хто такий Микола Сунгуровський

Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова.

У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище.

У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони.

У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства.

З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України.

З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова.

Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки.

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

Війна в Україні – останні новини

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про ситуацію на Харківщині й зазначив, що росіяни застрягли у вуличних боях за Вовчанськ. Найжорсткіші бої відбуваються на Покровському та Курахівському напрямках, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ, розповів головком ЗСУ.

Також раніше молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" розповів, що ЗСУ вийшли з Кринок на Херсонщині. Українські військові зайняли більш укріплені позиції на лівому березі Херсонської області.

Нагадаємо, соціолог, публіцист, автор книжок Ігор Ейдман описав проблеми в армії РФ. Кремль намагається закрити потреби в окупаційній армії за рахунок контрактників, але контрактники в Росії швидко закінчуються.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Володимир Путін російське вторгнення Микола Сунгуровський
Реклама

Головне за день

Війна в Україні переходить у критичну фазу: The Hill назвав пріоритет Заходу

Війна в Україні переходить у критичну фазу: The Hill назвав пріоритет Заходу

18:52 Україна
Кидає найбільш підготовлені підрозділи: РФ намагається прорвати оборону ЗСУ - Сирський

Кидає найбільш підготовлені підрозділи: РФ намагається прорвати оборону ЗСУ - Сирський

18:09 Україна
ЗСУ вийшли з Кринок на Херсонщині - молодший сержант ЗСУ

ЗСУ вийшли з Кринок на Херсонщині - молодший сержант ЗСУ

16:44 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Спасибі, росіяни : Jerry Heil повернулася до Києва і зробила гучну заяву 92162

"Спасибі, росіяни": Jerry Heil повернулася до Києва і зробила гучну заяву

Кінець чуткам про розлучення: Настя Каменських публічно звернулася до Потапа 21431

Кінець чуткам про розлучення: Настя Каменських публічно звернулася до Потапа

Принц Гаррі вирішив добити хворого батька 12609

Принц Гаррі вирішив добити хворого батька

Путініста Стаса Михайлова прибирають зі сцени через Пугачову - деталі 11571

Путініста Стаса Михайлова прибирають зі сцени через Пугачову - деталі

Останні новини

18:54

Оля Цибульська розкрила секрет особистого життя розлученої Камалії

18:52

Війна в Україні переходить у критичну фазу: The Hill назвав пріоритет Заходу

18:46

Як відмити руки від шовковиці: дієві методи, які легко очистять шкіруВідео

18:33

Виселення і 5 тисяч євро штрафу: чому в Німеччині не можна приймати душ вночіВідео

18:09

Кидає найбільш підготовлені підрозділи: РФ намагається прорвати оборону ЗСУ - Сирський

Путін може покласти у війні хоч 1-2 млн громадян РФ, але росіяни протестувати не будуть – ЕйдманПутін може покласти у війні хоч 1-2 млн громадян РФ, але росіяни протестувати не будуть – Ейдман
17:31

Росія може провести "турбуючу" операцію на Сумщині: Черник розкрив плани ворога

17:30

Путін обмежений у часі, армія РФ скоро спробує зламати наш фронт – Сунгуровський

17:09

Атака на воєнну галузь: ГУР наробили шуму в російському Татарстані - джерела

17:03

Олександр Усик зніметься в голлівудському кіно зі "Скелею" Джонсоном

Реклама
16:59

"Як граф Дракула": в ГУР зробили заяву щодо розташування бункерів Путіна

16:44

ЗСУ вийшли з Кринок на Херсонщині - молодший сержант ЗСУ

16:34

Місячний календар стрижок на червень 2024: найкращі дні для перетворення

16:29

Стане справжнім оберегом від усього: що потрібно зробити 24 травня - прикмети дня

16:27

Росіяни застрягли у вуличних боях за Вовчанськ: Сирський розкрив ситуацію на ХарківщиніФото

16:21

Про майонез забудете назавжди: шикарний рецепт салату з 2 інгредієнтівВідео

16:04

Зірка "Службового роману" опинилася у важкому стані

16:03

Литиме, як з відра: Україну накриють сильні дощі – синоптик назвала дату

15:37

Реанімація, півгодини зупинки серця: 58-річний Віктор Павлік переніс операцію

15:30

Нікого не присоромлюю, "але": Кулеба звернувся до союзників після нової атаки РФ

15:27

Дженніфер Лопес жорстко відповіла репортерові за незручне запитанняВідео

Реклама
15:23

"Путіну було неприємно": Ейдман описав проблеми в армії РФ

15:19

За Тайвань не заступиться ніхтоПогляд

14:37

У Криму знищили останнього носія "Калібрів": розвідка Британії назвала наслідки

14:36

Маша Єфросиніна сміливо показала свою фігуру і жорстко відповіла хейтерам

14:23

На Харкові не зупиняться: військовий розповів, скільки триватиме наступ ворога

14:21

В Україну мчить торнадо: синоптик назвав дати небезпечної погоди

14:20

Китай пригрозив Тайваню та почав навчання військ: ЗМІ назвали дату початку війни

14:05

Місячний календар на червень 2024: найкращі дні для поїздок і лікування

13:51

Відома співачка на тлі чуток про важку залежність зробила важливе зізнання

13:39

"Не наступ на Харків": в ГУР назвали справжню ціль операції РФ на Харківщині

13:29

Кого може затримати поліція та відправити до ТЦК: пояснення юриста

13:19

ЗСУ під Куп'янськом посилюють оборону: у Генштабі розповіли, що відбувається на фронті

13:10

1+1 media анонсує міжнародну онлайн-конференцію з медіаграмотності: реєстрацію відкрито

13:08

"Надзвичайно жорстока атака": РФ атакувала Харківщину 15 ракетами - ЗеленськийФото

12:26

Відомий російський артист-путініст образив Пугачову і Галкіна - що трапилося

12:18

Принц Гаррі вирішив добити хворого батька

12:14

Операція "Майдан-3" та падіння Іл-76: в розвідці розкрили плани РФ на липень

12:07

У РФ затримали заступника Герасимова: його підозрюють в отриманні великого хабара

12:00

Ганьба чи справедливість: чим для України небезпечний скандал з МКС і до чого тут РФ

11:59

Ейдман розкрив, заради чого насправді в Україні загинуло півмільйона росіян

Реклама
11:57

Злетить чи втримається на рівні 40 гривень: курс долара на червень – прогноз

11:38

Кінець чуткам про розлучення: Настя Каменських публічно звернулася до Потапа

11:34

Не через мільйонні втрати у війні: Ейдман назвав умову масштабного бунту в Росії

11:20

Брітні Спірз зізналася у важкому захворюванні

11:05

Ворог може завдати удару по Києву: Жданов попередив про небезпеку 26 травня

11:05

Місячний посівний календар на червень 2024: що посадити влітку

11:01

Наступний прорив ЗСУ буде там: експерт розповів, коли чекати хороших новин

10:53

Китайський гороскоп на завтра 24 травня: Зміям - важкі часи, Бикам - небезпека

10:49

У Харкові пролунало понад десять вибухів: 5 людей загинули, 9 - поранено

10:43

Висока активність ДРГ на Сумщині: прикордонники оцінили загрозу наступу РФ

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти