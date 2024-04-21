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ЗСУ можуть перейти у наступ, пакет допомоги США руйнує масштабні плани РФ – Маломуж

Альона Вороніна
21 квітня 2024, 18:18
У Росії думали, що США не дадуть Україні цю допомогу. А цей пакет від Сполучених Штатів руйнує плани російських загарбників.
Украинские военные, Николай Маломуж
Пакет допомоги США руйнує масштабні плани РФ, вважає Маломуж/ колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, Главред

Після отримання пакету допомоги від Сполучених Штатів Америки Україна, ймовірно, зможе перейти від оборони до наступальних операцій у другій половині літа 2024 року.

Росіяни розраховували, що наша держава не отримає цієї допомоги, і тому планували масштабно наступати на фронті. Але пакет допомоги від США повністю руйнує масштабні плани країни-агресорки Росії. Таку думку висловив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в ефірі "Еспресо".

"Чомусь в Росії вирішили, що в США не підтримають пакет допомоги Україні. Фактично, росіяни за період затримки американської допомоги визначили для себе цілі. Сьогодні вони проводять тактичний наступ на декількох ділянках фронту. Й планують окупанти на травень-червень перейти до великого стратегічного наступу", – зазначив Маломуж.

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Він нагадав, що російські загарбники мали на меті захопити Донецьку, Луганську, частково Харківську та Запорізьку області. За словами генерала армії України, росіяни ставили таку мету, розраховуючи на те, що Україна не отримає пакет допомоги від США.

На думку Маломужа, отримання Україною такої допомоги повністю руйнує масштабні плани країни-агресорки Росії.

"Очевидно, що в російській розвідці були дані про те, що пакет допомоги Україні від США не буде прийнятий. Втім, перспектив вони не мають. Системних резервів для наступу на чотирьох напрямках у них немає. Україна навпаки, має добрі перспективи успішно тримати оборону. І, ймовірно, до кінця літа підготувати наступальні операції", – додав він.

Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

Рішення Палати представників Конгресу США про допомогу Україні

У США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала законопроект про надання допомоги Україні. В рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу Україні. Президент України сподівається, що законопроекти швидко будуть підтримані у Сенаті, а згодом підписані Байденом.

Сенат США готовий розглянути законопроект про допомогу Україні – стала відома дата голосування. Сенат США розгляне законопроект про допомогу Україні, який був ухвалений Палатою представників, вже у вівторок, 23 квітня.

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