'Війна закінчиться у 2025 році': політолог назвав фатальну помилку Путіна

Роспропаганда заганяє суспільство в рамки безумовної перемоги, тому Путіну буде складно зберігати підтримку, якщо окупанти не досягнуть успіхів, пояснив Золотарьов.

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Путіну нема куди діватися - Золотарьов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 3 окрема танкова Залізна бригада, 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Російський диктатор Володимир Путін перебуває в безвихідній ситуації. План вторгнення в Україну передбачав швидку перемогу, але він виявився ілюзією. Про це під час чату на Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Золотарьов зауважив, що ніхто не очікував, що Росія піде на таку агресію, враховуючи кількість військ біля українського кордону. Проте застереження з боку білорусів про запаси крові в госпіталі за два дні до вторгнення свідчили про серйозність ситуації. Політолог наголосив, що вторгнення РФ виявилося авантюрою, заснованою на ілюзіях

"Вторгнення в Україну було авантюрою. Розрахунок був на те, що українська армія перейде на бік росіян, населення зустріне російські війська з квітами, а Зеленський втече. Але помилилися", - зазначив політолог.

За його словами, Путіну потрібно досягти певних результатів, щоб представити їх як свою перемогу. Росія може говорити про отримання сухопутного коридору до Криму або про перетворення Азовського моря на внутрішнє море, але Путіну потрібно більше: демілітаризація України, її нейтральний статус. Тоді він зможе подати це як перемогу російському народу.

"Та, судячи з пропагандистської шарманки в РФ, народ накручують так, що російські війська мають дійти мало не до Львова, війна до переможного кінця. Більшість у Росії накручена на війну, і Путіну треба показати результат. Тому він буде змушений задовольняти інтереси і "яструбів", - додав Золотарьов.

Політолог також зауважив, що Росії є і "голуби" - великі бізнесмени, які вважають, що потрібно закінчити війну. Золотарьов розповів, що олігарх Дерипаска прогнозує, що "війна завершиться в травні 2025 року".

"Я б серйозно ставився до таких прогнозів, оскільки це старий системний олігарх ще розливу 90-х, який знає трохи більше, ніж ми. А цей його прогноз був ще 2023 року. Хтозна, можливо, дійсно травень 2025 року стане тією точкою, коли змовкнуть гармати. Але що буде до цього часу, ми не знаємо", - підсумував він.

Дивіться відео повної бесіди з Андрієм Золотарьовим про переговори з Росією, вибори в США і перспективи завершення війни:

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Завершення війни в Україні - прогнози експертів

Нагадаємо, війна в Україні навряд чи закінчиться найближчими роками, вважає заступник командира батальйону 47-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ Магура Олександр Геній Ширшин. За його словами, через півроку-рік завершення війни неможливе.

Також міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що війна між Росією та Україною буде тривалою і затяжною, ймовірно, до 2025 року. Аналітики вважають, що жодна зі сторін не зможе отримати вирішальну перевагу, і війна може завершитися "замороженням" без значних поступок з боку сторін.

Як повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник зазначив, що війна між Росією та Україною може затягнутися, особливо якщо розпочнуться перемовини. Найкращий шанс на перемогу для України виникне тільки у разі розпаду Росії, але цей сценарій малоймовірний.

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