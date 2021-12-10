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У Львові перед Новим роком почали ховати ялинки від людей

10 грудня 2021, 21:51

Працівники парку займаються цим вже другий рік поспіль.

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Ялинки ховають від браконьєрів / скріншот з відео "Суспільне"

У Львові в Парку Культури ім. Богдана Хмельницького ялинки огороджують ґратами, щоб захистити дерева від злодіїв.

Директор парку Олександр молодий у коментарі "Суспільному" розповів, що у Львові так борються з браконьєрами.

Ялинки у Львові огороджують вже другий рік. А все тому, що у 2019 році в парку культури перед Новим роком вирубали 30 ялинок. Раніше у Львові фарбували ялинки спеціальними сумішами, однак це не допомогло.

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Ялинки огороджують гратами / скріншот з відео "Суспільне"

"Нам важливо зберегти і захистити. Ми огороджуємо рідкісні дерева хвойні. Це не прості дешеві ялинки, які начебто шкода, але по суті їх багато. Це рідкісні дерева, які ми привозимо з усієї України, з-за кордону", – пояснив директор парку.

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Як розповіли в Державному агентстві лісових ресурсів, мінімальна ціна ялинки в 2021 році буде від 105 гривень за штуку.

Таку ціну встановили легальні лісові господарства. Цього року планується продати понад 500 тисяч новорічних ялинок.

"Станом на 02.12.2021 підприємствами галузі вже реалізовано понад 48 тис.штук новорічних ялинок. Середня реалізаційна ціна - 105 гривень з ПДВ за штуку", - повідомили в Держлісагентстві.

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Автор: Сергій Кущ
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