В Україні можуть припинити вимикати світло: є єдина умова

В енергосистемі уже збільшилася генерація електроенергії. Зараз таких обсягів достатньо, щоб закривати потреби країни.

В Україні можуть припинити вимикати світло/ УНІАН

В Україні можуть припинити вимкнення світла у тому разі, якщо країна-агресорка РФ не здійснюватиме нових атак ракетами і дронами.

Станом на цей час в енергосистемі нашої держави достатня генерація, щоб закривати усі потреби. Про це заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян під час телемарафону.

"Якщо не буде масованих атак, то графіки вимкнень застосовуватись точно не будуть. Точно немає у цьому потреби, генерації достатньо зараз", – зазначає Слободян.

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Він розповів, що зараз ситуація в енергосистемі суттєво покращилась за рахунок того, що були збільшені обсяги виробітку на теплоелектростанціях і запрацювали усі енергоблоки атомних електростанцій.

Слободян також додав, що з березня споживання електроенергії почне знижуватися, тому дефіцит буде ще меншим.

Вимкнення світла в Україні

Нагадаємо, як розповів генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook, 14 лютого пройшло для України без обмежень в електропостачанні. Він наголосив, що система працює, а дефіцит покривається за рахунок посиленоє роботи ГЕС. Був виведений у роботу ще один блок однієї з електростанцій, водночас продовжуються ремонтні роботи.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначав, що тривалість відключення електроенергії в Україні прямо залежить від погодних умов. Чим буде тепліше, тим рідше будуть відключення. Він пояснив, що кожен градус температури вниз – це додаткові 200 мегават споживання.

Також Харченко розповідав, що у Києві працюють над тим, щоб убезпечити місто від зупинки ключової інфраструктури у разі блекауту. Над проєктом працюють уряд, міська адміністрація і донори. Передбачається, що першочергово у разі блекауту повинні бути заживлені опалення і водоканал. Нове обладнання зможуть поставити у прихованих місцях, щоб окупанти не могли вирахувати їхнє місцезнаходження.

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