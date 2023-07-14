В Україні змінили дату Різдва і ще двох свят: Рада прийняла рішення

Нововведення почнуть діяти з 1 вересня 2023 року, повідомив Олексій Гончаренко.

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Різдво в Україні відзначатимуть 25 грудня / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Верховна Рада ухвалила рішення про те, що Різдво в Україні відзначатиметься 25 грудня – за Григоріанським календарем.

Народні обранці схвалили відповідний законопроект. За нього віддав свій голос 241 депутат. Про це нардеп повідомив у своєму Telegram.

"Рада щойно проголосувала відповідний законопроект", - зазначив Гончаренко.

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Крім того, Рада також перенесла дати святкування Дня української державності з 28 липня на 15 липня.

При цьому дата Дня захисників і захисниць України перенесена з 14 жовтня на 1 жовтня.

Гончаренко додав, що нововведення почнуть діяти з 1 вересня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Українська греко-Католицька Церква переходить на новий календар.

Українська греко-Католицька Церква переходить з 1 вересня 2023 року на новий календар. Як повідомляє прес-служба УГКЦ, деякі парафії можуть користуватися юліанським календарем до 2025 року.

Нагадаємо, 26% українців підтримують перенесення святкування Різдва на 25 грудня.

При цьому багато українців відзначили, що святкують Різдво двічі (25 грудня і 7 січня). Те, що вони не святкують Різдво взагалі, вказали лише 6% респондентів.

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