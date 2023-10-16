У Києві почався опалювальний сезон: Кличко сказав, коли тепло буде у всіх будинках

Централізована система теплопостачання Києва – одна з найбільших у Європі, тому для того, щоб подати тепло в усі будинки, потрібно кілька днів.

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У Києві почався опалювальний сезон/ колаж: Главред, фото: УНІАН

У Києві з понеділка, 16 жовтня, стартував опалювальний сезон. У столиці починають підключати житлові будинки до тепла.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко. Він наголосив, що таке рішення було прийнято тому, що від завтра, 17 жовтня, синоптики прогнозують стабільне зниження температури повітря.

При цьому міський голова пояснив, що опалення почнуть підключати уже зараз, тому що на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, яка є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч кілометрів), необхідно кілька днів.

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"Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", – зазначив Кличко.

Він додав, що зараз усі служби, які несуть відповідальність за початок і проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі.

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