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У Києві почався опалювальний сезон: Кличко сказав, коли тепло буде у всіх будинках

Альона Вороніна
16 жовтня 2023, 15:52 оновлено 16 жовтня, 15:55
Централізована система теплопостачання Києва – одна з найбільших у Європі, тому для того, щоб подати тепло в усі будинки, потрібно кілька днів.
Отопление
У Києві почався опалювальний сезон/ колаж: Главред, фото: УНІАН

У Києві з понеділка, 16 жовтня, стартував опалювальний сезон. У столиці починають підключати житлові будинки до тепла.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко. Він наголосив, що таке рішення було прийнято тому, що від завтра, 17 жовтня, синоптики прогнозують стабільне зниження температури повітря.

При цьому міський голова пояснив, що опалення почнуть підключати уже зараз, тому що на запуск централізованої системи теплопостачання Києва, яка є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч кілометрів), необхідно кілька днів.

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"Тому рішення розпочати опалювальний сезон є цілком виправданим. Оскільки похолодання спонукало б до масового використання киянами електричних приладів для обігріву та перевантаження системи електропостачання", – зазначив Кличко.

Він додав, що зараз усі служби, які несуть відповідальність за початок і проходження опалювального сезону, працюють у посиленому режимі.

Раніше у Міненерго пояснили, чи відключають світло в Україні за графіками. Можливі три сценарії, в разі реалізації яких будуть застосовуватися графіки відключення електроенергії в Україні, розповіли у Міністерстві енергетики.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, який фінт дозволить уникнути блекаутів через обстріли. В Україні необхідно будувати нові генеруючі потужності, каже голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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новини Києва Віталій Кличко опалення опалювальний сезон
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