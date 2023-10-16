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В історії з виробництвом FPV-дронів на хлібних заводах РФ з'явився нюанс

Яна Ставська
16 жовтня 2023, 19:53 оновлено 16 жовтня, 20:41
Росія складає дрони з китайських запчастин у "гаражних" умовах.
В історії з виробництвом FPV-дронів на хлібних заводах РФ з'явився нюанс
Не йдеться про масове виробництво дронів на хлібокомбінатах / Колаж Главреда. Фото: скріншоти defence-ua.com

Сюжет російського федерального телебачення про нібито масове виробництво FPV-дронів на хлібних заводах не відповідає дійсності. Йдеться про поодинокі ініціативи самих росіян.

Як зауважили аналітики Defense Express, ці дрони є звичайними коптерами, зібраними з китайських деталей.

Єдине, що вочевидь виробляється у РФ, - це рама коптеру, при цьому не з карбону, а текстоліту.

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Посил пропагандистів, пояснюють аналітики, такий, що "скоро у РФ дрони робитимуть швидше ніж пиріжки" за аналогією слів Хрущова про "ракети-сосиски".

"Й в цілому, як мінімум відносно самого виробництва дронів на хлібному комбінаті, ситуація аналогічна. Бо мова йде про те, що у приміщенні заводу працює невеликий цех з їх збирання. І це - місцева ініціатива", - зауважують експерти.

До чого закликає пропагандистський сюжет, то це до того, що російському командуванню треба збільшити виробництво таких дронів.

"Тому відповідь на питання, чи дійсно у РФ розпочали на державному рівні робити дрони-камікадзе на хлібокомбінатах, використовуючи їх виробничі потужності - то ні. Мова йде про окремий випадок ініціативи "знизу", який подається, як приклад", - підкреслюють аналітики.

Також читайте на Главреді, як російські пропагандисти намагалися обдурити світ вигадкою, що кораблі проекту 22160 нібито озброєні "Калібрами". Аналітики розкрили брехню росЗМІ.

Разом з тим, експерт Іван Киричевський попередив, що РФ може бити новими дронами-камікадзе. Втім, поки рано стверджувати, що Росія точно отримає нову іранську розробку.

Ще раніше танкіст розрекламованого в РФ танка "Альоша" зганьбив Путіна і пропагандистів.

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