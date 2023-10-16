В історії з виробництвом FPV-дронів на хлібних заводах РФ з'явився нюанс

Сюжет російського федерального телебачення про нібито масове виробництво FPV-дронів на хлібних заводах не відповідає дійсності. Йдеться про поодинокі ініціативи самих росіян.
Як зауважили аналітики Defense Express, ці дрони є звичайними коптерами, зібраними з китайських деталей.
Єдине, що вочевидь виробляється у РФ, - це рама коптеру, при цьому не з карбону, а текстоліту.
Посил пропагандистів, пояснюють аналітики, такий, що "скоро у РФ дрони робитимуть швидше ніж пиріжки" за аналогією слів Хрущова про "ракети-сосиски".
"Й в цілому, як мінімум відносно самого виробництва дронів на хлібному комбінаті, ситуація аналогічна. Бо мова йде про те, що у приміщенні заводу працює невеликий цех з їх збирання. І це - місцева ініціатива", - зауважують експерти.
До чого закликає пропагандистський сюжет, то це до того, що російському командуванню треба збільшити виробництво таких дронів.
"Тому відповідь на питання, чи дійсно у РФ розпочали на державному рівні робити дрони-камікадзе на хлібокомбінатах, використовуючи їх виробничі потужності - то ні. Мова йде про окремий випадок ініціативи "знизу", який подається, як приклад", - підкреслюють аналітики.
Також читайте на Главреді, як російські пропагандисти намагалися обдурити світ вигадкою, що кораблі проекту 22160 нібито озброєні "Калібрами". Аналітики розкрили брехню росЗМІ.
Разом з тим, експерт Іван Киричевський попередив, що РФ може бити новими дронами-камікадзе. Втім, поки рано стверджувати, що Росія точно отримає нову іранську розробку.
Ще раніше танкіст розрекламованого в РФ танка "Альоша" зганьбив Путіна і пропагандистів.
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