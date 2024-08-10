Знищили 'жирну ціль': стали відомі нові деталі удару по аеродрому в Липецьку

Аналітик зазначає, що росіяни здійснювали бойові вильоти носіїв керованих авіабомб Су-34 для ударів по українських містах із аеродрому у місті Липецьк.

https://glavred.net/ukraine/unichtozhili-zhirnuyu-cel-stali-izvestny-novye-detali-udara-po-aerodromu-v-lipecke-10587365.html Посилання скопійоване

Стали відомі наслідки удару по аеродрому в Липецьку / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Унаслідок удару Сил оборони по російському аеродрому в Липецьку могло бути знищено від 700 до 1 000 авіабомб та крилатих ракет, які РФ використовує для атак на Україну. Вже підтверджено, що склад із боєприпасами та авіаційними засобами ураження повністю знищено. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, аеродром у Липецьку є великою авіабазою, яка вже давно функціонує. Також він зауважив, що там розташований четвертий навчальний авіацентр.

Мусієнко підкреслив, що цей авіацентр спеціалізується на перенавчанні та підвищенні кваліфікації пілотів літаків типу Су, а також на аналізі бойового застосування та вдосконаленні цих літаків.

відео дня

"Це інноваційно-інженерні центри, яких у РФ — одиниці", — сказав Мусієнко.

Експерт додав, що подібний центр є в Ахтубінську, де також був атакований аеродром, внаслідок чого знищено літак Су-57 п’ятого покоління і пошкоджено ще один.

Що стосується аеродрому в Липецьку, там були дислоковані російські літаки Су, а також МіГ-29 та інші.

"З Липецька здійснювалися вильоти бойової російської авіації носіїв керованих авіабомб літаків Су-34, які завдавали ударів по бойових позиціях українських військ і по мирних містах, по цивільних цілях, по Харкову і не тільки. Тобто, вони запускали ці авіабомби. І, відповідно, під ці дії було накопичено певний запас, щоб літаки, які дислокувалися саме в Липецьку, мали змогу досить швидко його використовувати й витрачати. На сьогодні, за різними оцінками, відомо, що там могло бути знищено від 700 до 1 000 авіабомб", — зазначив спікер.

Мусієнко зазначив, що це доволі значна кількість. І це не враховуючи інших авіаційних засобів ураження, таких як крилаті ракети класу "повітря-повітря" і, ймовірно, "повітря-земля" Х-59 та Х-69, які також використовуються літаками типу Су для завдання ударів по території України.

Говорячи про руйнування сховищ авіабомб і боєприпасів на аеродромі, експерт підкреслив, що вже з’являються супутникові знімки, які свідчать про повне знищення та вигоряння всіх об’єктів.

"Тобто абсолютно всі приміщення, де могли зберігатися, всі ангари, — це все знищено. Поки що триває ліквідація усіх наслідків, оскільки там подекуди ще детонують боєприпаси досі. І повною мірою сказати про те, які літаки уражено, які знищено або пошкоджено, зараз ще передчасно. Поки що можна з упевненістю говорити про те, що склад із боєприпасами, з авіаційними засобами ураження дійсно знищено. Про інші пошкодження вже найближчим часом можна буде дізнатися, коли їх верифікують. Але думаю, що з огляду на масштаби пожежі та детонації, вибухів, вони точно є", — резюмував спікер.

Що відомо про російські Су-34 / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Удар по аеродрому в Липецьку - що відомо про наслідки

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 9 серпня в місті Липецьк, Росія, сталися вибухи на військовому аеродромі. Місцева влада повідомила про "масовану атаку безпілотників" і роботу систем ППО.

Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Липецьк", знищивши склади з керованими авіаційними бомбами та інші об'єкти. Генштаб ЗСУ підтвердив успішне виконання операції.

Супутникові знімки показали, що частина приміщень, імовірно складів, була зруйнована, а масштабна пожежа на аеродромі тривала протягом кількох годин. Про це повідомив проєкт "Схеми", який опублікував відповідні знімки від Planet Labs.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред