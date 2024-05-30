Загроза наступу РФ на Дніпро: експерт оцінив ймовірність боїв на Дніпропетровщині

Військовий аналітик зазначає, що не можна відкидати можливість початку активних бойових дій на території Дніпропетровської області.

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Експерт оцінив ймовірність боїв на Дніпропетровщині / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти не мають достатньо сил для форсування Дніпра і просування в напрямку міста Дніпро. Для захоплення міста-мільйонника потрібне значне військове угрупування ворога чисельність 200-300 тисяч осіб. Про це під час чату в Главреді розповів військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

Аналітик зазначає, що відкидати можливість наступу РФ в Дніпропетровській області не можна.

"Враховуючи, що противник застосовує тактику одночасного нанесення ударів за кількома напрямками, я не виключаю ескалації", - додав Снєгирьов.

Дивіться відео чату з військовим аналітиком Дмитром Снєгирьовим:

Він підкреслив, що Дніпро - місто з населенням понад мільйон осіб, і для його штурму потрібне угруповання чисельністю не менше 200-300 тисяч військових.

"Взяти Дніпро - це серйозне завдання, з яким навряд чи впораються росіяни, враховуючи, що Бахмут вони брали дев'ять місяців, а Авдіївку - шість", - резюмував експерт.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Ситуація на фронті - наступ РФ на Харківщині

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти обстрілюють Вовчанськ Харківської області керованими авіабомбами та термобаричними боєприпасами з важких вогнеметних систем ТОС-2 "Сонцепьок". Про ситуацію в місті повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Росія намагатиметься відкрити нові фронти. Після Харківської області, ймовірно, наступною буде Сумська, де противник збільшує своє угруповання. Під ударом можуть опинитися також Чернігівська та Київська області, вважає військовий аналітик Олексій Гетьман.

Росія продовжує накопичувати війська на російсько-українському кордоні в районі Сумської області. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, наразі сил у РФ вистачає для проведення окремих дій у прикордонні, але не для повноцінного наступу на Суми.

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