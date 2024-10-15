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В українців можуть забрати право на землю: в чому причина

Юрій Берендій
15 жовтня 2024, 14:58
688
В українців можуть забрати право на володіння землею для будівництва і обслуговування фортифікаційних споруд в період дії воєнного стану.
В українців можуть забрати право на землю: в чому причина
В українців хочуть відбирати землю - для чого це потрібно / Колаж Главред, фото: УНІАН

Кабінет міністрів ухвалив законопроект, що регулює порядок тимчасового примусового вилучення права на користування землею або її викуп для будівництва фортифікаційних споруд. Про це повідомляє постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Законопроект передбачає можливість примусового відчуження або вилучення майна під час воєнного чи надзвичайного стану.

Зокрема, вводиться можливість тимчасового позбавлення права користування земельними ділянками (або їх частинами), що перебувають у приватній власності, "для будівництва та утримання військових інженерно-технічних i фортифікаційних споруд".

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Після цього можливий викуп земельних ділянок (або їх частин) чи примусове відчуження.

Законопроект також передбачає визначення механізму тимчасового позбавлення права користування земельною ділянкою або її частиною. Це включає:

  • складання акта про примусове тимчасове вилучення права на користування ділянкою (або її частиною);
  • визначення процедури прийняття рішення щодо припинення такого вилучення;
  • опис порядку викупу земельної ділянки (або її частини).

Після затвердження Кабінетом міністрів законопроект буде передано на розгляд Верховної Ради.

Фортифікаційна споруда - що це?

Фортифікаційна споруда - споруда, яка призначена для розміщення військ, військової техніки та пунктів управління. Вони необхідні для захисту військ і об'єктів від ворожих атак. Також вони сприяють більш ефективному застосуванню зброї.

Такі фортифікації використовуються польовими військами, які практично не залишаються довго на одному місці. Їх зводять безпосередньо перед боєм. Ці укріплення зберігають своє значення тільки на час бою на цій місцевості. Найчастіше на фронті риють окопи, роблять загородження, що заважають проходу військової техніки. Також створюються так звані мінні поля. Про це повідомляє Вікіпедія.

Зведення фортифікацій в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Чернігівській області на кордоні з Білоруссю почали зводити нові протитанкові рови та встановлювати додаткові захисні споруди, зазначила в Держприкордонслужбі України.

Французький аналітик OSINT Клемент Молін у мережі Х заявив, що українські військові готуються до можливого наступу в напрямку Дніпропетровської області, зокрема, зводять укріплення за Покровськом у Донецькій області.

Азербайджанський військовий експерт Агіль Рустамзаде зазначив, що російський наступ на Покровськ міг би створити загрозу для Дніпра та всієї Дніпропетровської області. Однак, для прориву української оборони та просування на Дніпро потрібно угруповання російських військ чисельністю 100-200 тисяч, якого наразі не існує.

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