Тисячі військових могли бути в оточенні: названо найважчу операцію штурмовиків

Військові 3-ї штурмової бригади стримували противника в Авдіївці протягом 10 днів. Від того наскільки ефективними були їх дії залежала доля майже 2-тисячного війська. Про це розповів командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук в інтерв’ю УП.
За його словами, раніше таких операцій у ЗСУ не було.
"Ми розуміли, що якщо ми посипемося, то півтора-двотисячне угруповання українських військ опиниться в повному оточенні. І це була найважча операція. Здається, таких операцій у ЗСУ не було, тому що тоді моєму батальйону довелося робити маневр із відступом", – сказав Кухарчук.відео дня
Він також пояснив, чому цей маневр найскладніший. За його словами, будь-який маневр із відступом завжди "передбачає не відступ, а втечу підрозділу".
"Нам довелося дочекатися повного виходу українських військ з Авдіївки, і тільки після цього мій батальйон виходив звідти. Ми були відрізані від бригади, що знаходилася в цей момент на Коксохімі", - зауважив командир.
Кухарчук уточнив, що тоді на українських військових наступало 7 бригад противника,а інтенсивність боїв була найвищою за всю історію війни.
"Було дуже важко, було дуже морально важко. Але нам є чим пишатися. Ми цю історію докрутили до кінця з мінімальними втратами. І жодного пораненого ми не залишили в Авдіївці", – підкреслив командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади.
Хто такий Дмитро Кухарчук
Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади, яка брала участь у битві за Бахмут, а восени 2023-го звільняла Андріївку.
Як пише Українська правда, 34-річний житель Черкас Дмитро Кухарчук став добровольцем у 2014-му році. Через рік він звільнився і до початку повномасштабного вторгнення займався політичною та громадською діяльністю.
Зараз батальйон Кухарчука захищає українські позиції на Харківщині, біля Борової.
Ситуація в Авдіївці - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупаційна армія Росії здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине.
Відомо, що подальший наступ ворога на цьому напрямку фронту може бути небезпечнішим за окупацію Авдіївки.
Країна-агресор Росія посилила удари керованими і некерованими плануючими бомбами по українських позиціях і використовує це для повільного, але впевненого здобуття перемог. Цьому сприяє розкидане і непослідовне прикриття протиповітряної оборони вздовж фронту.
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