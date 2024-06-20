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Тисячі військових могли бути в оточенні: названо найважчу операцію штурмовиків

Марія Николишин
20 червня 2024, 02:40
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Будь-який маневр із відступом завжди "передбачає не відступ, а втечу підрозділу", каже Дмитро Кухарчук.
Тисячі військових могли бути в оточенні: названо найважчу операцію штурмовиків
Військові 3-ї штурмової бригади стримували противника в Авдіївці протягом 10 днів / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Військові 3-ї штурмової бригади стримували противника в Авдіївці протягом 10 днів. Від того наскільки ефективними були їх дії залежала доля майже 2-тисячного війська. Про це розповів командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук в інтерв’ю УП.

За його словами, раніше таких операцій у ЗСУ не було.

"Ми розуміли, що якщо ми посипемося, то півтора-двотисячне угруповання українських військ опиниться в повному оточенні. І це була найважча операція. Здається, таких операцій у ЗСУ не було, тому що тоді моєму батальйону довелося робити маневр із відступом", – сказав Кухарчук.

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Він також пояснив, чому цей маневр найскладніший. За його словами, будь-який маневр із відступом завжди "передбачає не відступ, а втечу підрозділу".

"Нам довелося дочекатися повного виходу українських військ з Авдіївки, і тільки після цього мій батальйон виходив звідти. Ми були відрізані від бригади, що знаходилася в цей момент на Коксохімі", - зауважив командир.

Кухарчук уточнив, що тоді на українських військових наступало 7 бригад противника,а інтенсивність боїв була найвищою за всю історію війни.

"Було дуже важко, було дуже морально важко. Але нам є чим пишатися. Ми цю історію докрутили до кінця з мінімальними втратами. І жодного пораненого ми не залишили в Авдіївці", – підкреслив командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади.

Хто такий Дмитро Кухарчук

Командир Другого батальйону Третьої штурмової бригади, яка брала участь у битві за Бахмут, а восени 2023-го звільняла Андріївку.

Як пише Українська правда, 34-річний житель Черкас Дмитро Кухарчук став добровольцем у 2014-му році. Через рік він звільнився і до початку повномасштабного вторгнення займався політичною та громадською діяльністю.

Зараз батальйон Кухарчука захищає українські позиції на Харківщині, біля Борової.

Ситуація в Авдіївці - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, окупаційна армія Росії здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине.

Відомо, що подальший наступ ворога на цьому напрямку фронту може бути небезпечнішим за окупацію Авдіївки.

Країна-агресор Росія посилила удари керованими і некерованими плануючими бомбами по українських позиціях і використовує це для повільного, але впевненого здобуття перемог. Цьому сприяє розкидане і непослідовне прикриття протиповітряної оборони вздовж фронту.

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війна в Україні Авдіївка ЗСУ війна Росії та України бої за Авдіївку
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