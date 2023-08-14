Три інсульти, зупинка дихання і втрата руки: лікарі дивом врятували 22-річного воїна

Захищати Батьківщину хлопець пішов ще 19-річним – задовго до того як окупанти прийшли в його рідне місто.

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Лікарі дивом врятували 22-річного воїна / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 1 ОБрСПН імені Івана Богуна, перше медичне об'єднання Львова

Молодий захисник Георгій Раскалей у свої 22 переніс три інсульти, зупинку дихання і ампутацію руки. Медики давала хлопцю мізерний шанс на одужання, проте герой стрімко йде на поправку.

Як повідомляє перше медичне об'єднання Львова у Facebook, Георгій родом з Ірпеня, що під Києвом. Захищати Батьківщину хлопець пішов ще 19-річним – задовго до того як окупанти прийшли в його рідне місто.

"Новина про повномасштабне вторгнення застала молодого воїна на донецькому напрямку. Пригадує як тоді із рідного Ірпеня йому подзвонила мама і сказала: "Сину, а що мені робити? В нас біля дому – танк". А в домі – не лише мама, а й сестра та двоє молодших братиків, меншому з яких тоді було лише три рочки. Георгій сказав рідним негайно виїжджати. І їм вдалося вибратися з Ірпеня цілими", - повідомили медики. відео дня

Важке поранення Георгій отримав уже цьогоріч у травні в районі Бахмута. Ворожа міна влучила прямо в бліндаж, де був молодий боєць. Приліт – це останнє, що він пам’ятає про події того дня. Осколки посікли все тіло хлопця. На місці у нього сталося три крововиливи у мозок. Першу допомогу Георгію надали побратими. Далі стабілізаційний пункт і лікарня Дніпра, де в захисника ще й зупиняється дихання. Праву руку, яку найбільше пошматували уламки міни, врятувати було неможливо, тож медикам довелося її ампутувати. В Дніпро до важко пораненого сина приїздить мама, відтоді вона весь час поруч.

До тями хлопець прийшов у лікарні в Києві. Там його стан був уже не критичний, але важкий. Георгій не міг сидіти навіть 20 секунд, а тому шанси на відновлення були мінімальними. Тоді його відправили до Львова на реабілітацію.

"При надходженні стан пацієнта був складним. Георгій потребував сторонньої допомоги при пересуванні і обслуговуванні. Вже після 2 тижнів роботи нашої команди воїн зробив величезні успіхи. Він вже самостійно ходить без допомоги сторонніх. Щодня активно займається із фізичними терапевтами і поступово фізіологічні процеси приходять в норму. Невдовзі він отримає протез та повернеться до повноцінного життя", - каже лікар Андрій Андрош.

У Львові захиснику України допомагають медики та його мати, яка була постійно з сином. Хлопець зазначає, що після одужання він мріє здійснити мрію матері – вирушити разом з нею у тур Європою.

Як повідомляв Главред, 7 серпня з російського полону додому повернулися 22 захисники України. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери – військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Найстаршому з наших воїнів виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки. Серед звільнених є поранені.

Окрім того, 6 липня Україна повернула з полону 45 героїв і 2 вкрадених дітей. Серед захисників, які знову потрапили на рідну землю – бійці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ. Серед звільнених також є оборонці Маріуполя та "Азовсталі".

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