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Світло майже не вимикатимуть: у які години будуть діяти графіки 9 червня

Ангеліна Підвисоцька
8 червня 2024, 18:30
177
Графіки вимкнення електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів.
Світло майже не вимикатимуть: у які години будуть діяти графіки 9 червня
Графіки вимкнення світла будуть діяти 9 червня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні 9 червня будуть діяти графіки вимкнення світла у всіх регіонах. Їх введуть для всіх побутових та промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти з 20:00 до 22:00.

"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.

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