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Струс мозку і безліч забоїв: в Одесі на дітей впала стеля

16 грудня 2021, 14:59

У хлопця лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму.

Скорий
Швидка допомога / УНІАН

В Одесі в училищі стався обвал стелі, внаслідок чого постраждав один з учнів.

Як повідомляє Telegram-канал "Х_Одесса", хлопця відвезли на "швидкій" в лікарню з травмами голови і забоєм хребта.

НП сталася в Одеському dищому професійному училищі морського туристичного сервісу (26-е училище), яке розташоване в центрі міста на Пушкінській, 18.

Також в мережі опублікували відео і фото з місця інциденту.

"У хлопця лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій шийно-грудного відділу хребта", - йдеться в повідомленні.

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Коли було побудовано будівлю

Триповерхова будівля, в якому розташоване училище, було побудовано більше 150 років тому (в 1857 році). На сьогоднішній день будівля внесена до списку пам'яток архітектури.

Саме училище вважається провідним професійно-технічним навчальним закладом Півдня України з підготовки фахівців сфери обслуговування морського туристичного сервісу, ресторанного та готельного господарства, туристичних агентств.

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Як раніше повідомляв Главред, в Києві в розважальному центрі скло з вітрини розбилося об дитину. Від удару у 4-річного хлопчика перелом ноги і забої, крім того - численні подряпини і порізи від осколків.

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